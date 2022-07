Alejada del foco mediático y con novio surfero: así es la vida de Carmen Martínez-Bordiú en Portugal

Lleva tres años lejos del mundanal ruido. Un dolce far niente que está explotando a sus 71 años y fuera de España. Concretamente en Portugal, en el término municipal de Sintra, una región lusa conocida por su tranquilidad pero, a su vez, por estar muy bien comunicada, ya que se encuentra a escasos 30 kilómetros de Lisboa y, por tanto, a una media hora en coche del aeropuerto de la capital.

Tres años donde las noticias que ha protagonizado Carmen Martínez Bordiú han sido con cuentagotas, a veces sin ser ella directamente la causante de la misma, y cuyo hermetismo y apego por la privacidad más absoluta lleva y tiempo dando sus frutos: los paparazzis ya casi no la persiguen, no está preocupada por ningún posible reportaje porque no hay novedades en su día a día -y es de sobra conocido su pasado- y apenas se sabe, en general, de su vida hoy por hoy, bien distanciada de aquellas épocas en las que el nombre de la nietísima copaba todos los titulares.

En estos últimos meses apenas si la aristócrata ha reaparecido en la vida pública. En junio, eso sí, se la podía ver en la boda de Julia Nasi, tataranieta de Giovanni Agnelli, fundador de Fiat. Y además acaparólos focos, entre otras cosas, porque también estuvo en el enlace Isabel Preysler. Pero pocas noticias más. Si acaso, la condena a la que tuvo que hacer frente en 2018, confirmada por la Audiencia Nacional, que le obligó a pagar a Hacienda los 525.063 euros que dejó de abonar en sus declaraciones de 2007 y 2008.

Era 2017 cuando conoció a Timothy McKeague, su coach, un surfero neozelandés 34 años menor que ella y al que todo el mundo llama Tim, durante un viaje por la Costa Azul con amigos comunes y ahí nació la chispa, avivada por una conexión de elementos comunes, como su pasión por el yoga. Los largos paseos que dieron juntos hicieron el resto, así como la forma en la que estuvo a su lado cuando en diciembre de aquel año fallecía su madre, María del Carmen Franco y Polo, única hija del dictador Francisco Franco y de su esposa, Carmen Polo.

Tras cobrar parte de su herencia, fue cuando tomó la decisión de marcharse a Portugal, vendiendo a su vez gran parte de sus posesiones en Santander, donde se mudó tras su matrimonio, en 2006, con el deportista cántabro José Campos, 13 años más joven que ella. Así, a las puertas de la pandemia que llegaría ella decidió refugiarse en la costa lusitana con su novio, harta de cada portada de la que era personaje principal. De hecho, en febrero de 2021 hablaba con la revista ¡Hola! y declaraba: "Solo pido que todo el mundo se olvide de mí. Quiero desaparecer".

"Lo siento mucho pero no voy a atender a ningún medio en persona o por teléfono. No quiero tener nada que ver con los medios, llevo off desde hace dos años, he venido a Portugal para salir del enredo de España y buscar paz y tranquilidad", le dijo a Viva la vida ante los rumores de ruptura con McKeague, los cuales desmintió tajantemente.

Y desde entonces, un alejamiento consciente. "Está muy bien, muy tranquila y eso es lo importante, que esté contenta, tranquila y bien. Nos veremos, por supuesto, que disfrute de sus nietos", han declarado recientemente a la revista Semana su hijo, Luis Alfonso de Borbón y la esposa de este, Margarita Vargas, sobre los planes para este estío.

Así pues, la nieta del dictador ha cambiado todo aquel ajetreo VIP por poder pasar tiempo con los suyos, ya que puede que también se unan sus otros nietos, los retoños de su hija Cynthia Rossi, quien naciera de la relación de Carmen Martínez-Bordiú con el anticuario parisino Jean Marie Rossi. La joven de 37 se casó a finales de 2016 con Benjamin Rouget, un conocido urólogo de Burdeos con el que ha dado a luz a dos hijos, el último en 2019.

Lo harán en la increíble mansión que posee la duquesa de Franco con vistas al Atlántico. La vivienda tiene ni más ni menos que 600 metros construidos, a los que hay que sumar otros 1400 de parcela, donde por supuesto se ha construido una piscina y una amplia terraza, y con muy fácil acceso tanto a la playa, donde le gustan andar caminatas a orillas del océano, como a la montaña, ya que la nietísima es muy aficionada al senderismo.

Es una zona en la que viven o tienen casas vacacionales celebrities como Monica Belluci, Scarlett Johanson, Michael Fassbender, el diseñador de zapatos francés Christian Louboutin o el interiorista Philippe Starck.