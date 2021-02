Carmen Martínez-Bordiú reaparece tras casi tres años alejada de la vida pública: "Pido que todo el mundo se olvide de mí"

Desde hace un tiempo, Carmen Martínez Bordiú goza de una vida alejada de los focos, y quiere que siga siendo así: "Solo pido que todo el mundo se olvide de mí". La duquesa de Franco pide tranquilidad y respeto, tal y como ha expresado en la última entrevista que ha concedido, que ha sido a la revista ¡Hola!

Fue en 2018 cuando la aristócrata decidió cambiar el rumbo de su vida para marcharse a vivir a Portugal con su pareja, Tim McKeague, su novio australiano, 34 años menor que ella. En el país vecino, ambos viven en un amplio chalet de seiscientos metros cuadrados situado en en el parque natural de Sintra-Cascais.

Martínez Bordiú hizo las maletas después del fallecimiento de su madre, Carmen Polo, y tras vender las últimas propiedades que tenía en Cantabria. Ahora, se prepara para recibir los 70 años, motivo por el que se ha animado a posar para el medio de corazón. Eso sí, asegurando que busca vivir alejada de la vida pública.

"He querido desaparecer totalmente de los medios y vivir esta etapa de mi vida como la quiero hacer", reconoce la entrevistada. Sin embargo, esto no es nuevo, pues en una de sus últimas intervenciones en los medios de comunicación subrayó que buscaba seguir disfrutando de su vida tranquila.

"Lo siento mucho pero no voy a atender a ningún medio en persona o por teléfono. No quiero tener nada que ver con los medios, llevo off desde hace dos años, he venido a Portugal para salir del enredo de España y buscar paz y tranquilidad". Así lo afirmaba a Viva la vida ante los rumores de ruptura con McKeague, los cuales desmiente, pues hacen vida juntos.