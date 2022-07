Tres mitos sobre los bigotes de los gatos: ¿qué ocurre si los pierden o se les cortan?

Cuando un animal de forma natural tiene algún tipo de elemento en su cuerpo es sin duda porque tienen una función para él. En general, los bigotes, llamados correctamente vibrisas, tienen una función similar en las especies que las poseen, aunque cada una tendrá su especialización y característica propia, ya que son muchas las especies que las poseen (roedores, aves, focas, manatíes, perros, conejos...).

En el caso de los gatos, en su base hay terminaciones nerviosas, lo que dota a los animales de una gran sensibilidad, pudiendo transmitir mucha información sobre el entorno y, por tanto, desplazarse por él. "Con ellos son capaces de detectar la presión y corrientes de aire, así como conocer a qué distancia están los objetos en relación a su cabeza y patas delanteras", explica Mireia Berenguer, especialista en conducta felina por la Sociedad Internacional de Medicina Felina (ISFM por sus siglas en inglés) y educadora canina en Kireba.

Sobre los bigotes se han dicho popularmente muchas cosas que, en realidad, no son ciertas. ¿Alguna vez has oído aquello de que el gato pierde el equilibrio sin ellos o que no pasa nada por perderlos? Aquí van algunos mitos sobre los bigotes del gato y su explicación.

Mito nº 1: Los gatos utilizan los bigotes solo para orientarse

Como ya hemos comentado, una de las funciones más importantes de las vibrisas está relacionada con la orientación del gato, pero es un error común pensar que solo tienen esa función. "Además de ayudarles para relacionarse con su alrededor o detectar si algo se les acerca incluso habiendo perdido la visión, los bigotes también nos ofrecen información sobre su estado emocional", explica Berenguer. "Colocándolos hacia delante se tratará de interacciones positivas, mientras que si los colocan hacia atrás, serán interacciones defensivas".

Las vibrisas también tienen un papel fundamental en la caza: "El gato, como cazador especializado en presas pequeñas, está diseñado para ser efectivo en 'ganarse el sustento'. Cuando ya tiene mordida a su presa, los bigotes 'abrazan' a la presa pudiendo así palpar su cuerpo y con ello, dar una mordida en el lugar más apropiado y efectivo, compensando con los bigotes su mala visión de cerca".

Mito nº 2: Solo tienen bigotes en la cara

Las vibrisas son un tipo de pelo con características y funciones diferentes al resto del pelo del gato, son el doble de gruesos y están insertados tres veces más profundos en la piel. Al llamarlos comúnmente "bigotes", siempre hemos creído que éstos solo son los situados alrededor de su boca, por la similitud con los bigotes humanos, sin embargo, no es así.

"Los gatos poseen vibrisas también en las cejas y en la parte posterior de sus patas delanteras", asegura Berenguer. "De ahí que sean esenciales para su función de radar".

Mito nº 3: La pérdida de bigotes es fatal para ellos

Berenguer reconoce haber oído leyendas urbanas que hablan de que cuando un gato pierde los bigotes o se los cortas, se mueren. "Por suerte, esto no es cierto. A efectos mecánicos para el cuerpo es como cortar otro pelo o perder otro pelo más, volverá a crecer", afirma.

"Sin embargo, es evidente que al gato le provocará inconvenientes como que no será capaz de desplazarse o relacionarse con el entorno igual de bien y, probablemente esté desorientado hasta que se adapte a no tener vibrisas", añade.

Sin embargo, esto no tiene nada que ver con el equilibrio del animal, otro falso mito relacionado con la pérdida de bigotes en el gato. Se cree erróneamente que, al utilizarlos de referencia, los gatos sin bigotes pierden el equilibrio, pero la realidad es que éste es un sofisticado circuito formado por el sistema muscular, táctil y visual.

"Si un gato pierde los bigotes, tendrá que valerse más de sus otros sentidos para explorar el territorio, cazar o expresar sus emociones, pero no perderá la capacidad de movimiento y el equilibrio por completo", concluye Berenguer.