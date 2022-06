Un fémur, una discusión de pareja y casi 20 años desaparecida... El misterioso caso de Juana Canal sigue tras aparecer su cadáver

Juana Canal Luque desapareció en Madrid el 22 de febrero de 2003 en extrañas circunstancias. Ahora, 19 años después, la Policía Nacional ha encontrado su cadáver en Ávila.

Juani, como le decían, fue vista por última vez en el barrio madrileño de Ciudad Lineal donde residía. 1,70 de estatura, ojos azules, pelo largo y rubio, tenía entonces 38 años. Lo más extraño es que había salido de casa sin documentación, ni bolso ni teléfono y llevaba puesto un abrigo de piel negro.

Tras pasar la noche fuera, su hijo Sergio llegó a casa y se encontró una nota de la entonces pareja de su madre. "Tu madre y yo hemos tenido una fuerte discusión y ha salido corriendo. He salido a buscarla, pero no la he encontrado", había escrito Jesús, pareja de Juana, según cuenta Caso Abierto.

¿Un caso de violencia de género?

Él fue la última persona que vio con vida a Juani. Los agentes tomaron declaración a Jesús, que siempre estuvo en el punto de mira. Podía perfectamente tratarse de un caso de violencia de género, por lo dicho anteriormente, que fue la última persona en verla, y porque tras la desaparición colaboró poco y se desentendió de todo.

Tras un divorcio y una depresión, había rehecho su vida: había encontrado trabajo y se había ido a vivir con su pareja y su hijo

Juana estaba divorciada. Tras atravesar una temporada de depresión y problemas con el alcohol, había rehecho su vida. Había encontrado trabajo y ya no vivía con su madre. Se había instalado con su pareja en el madrileño distrito de Ciudad Lineal.

Con ellos vivía Sergio, el mayor de los dos hijos que ella tuvo en su matrimonio. Fue quien encontró aquella nota aquel 22 de febrero de 2003. Sergio murió en 2016.

Juana Canal, desaparecida en 2003. SOS Desaparecidos.

También se valoró la hipótesis de su desaparición voluntaria. Pero a esa teoría le fallaba la base. "Dejó su DNI, la tarjeta bancaria, la tarjeta sanitaria y todo. Se supone que lo dejó todo y que nos dejó a todos", dijo en su día Ana María Canal, hermana de Juani.

¿Dejó todo y a todos?

Cuenta El Caso que la Policía Nacional dio credibilidad a un testigo que creía que Juana había ido a un local de intercambio de parejas después de su desaparición y que la podrían haber matado. Pero esta pista nunca dio frutos. Por algún otro testimonio se buscó a Juana en Calella, en Torrevieja... pero nunca hubo suerte.

Mi queridísima hermana. Ya encontraste tu escaleras al cielo.... Espérame allí y volveremos a cantar juntas para siempre"

Ahora, 19 años después se confirma que el cadáver de Juana Canal ha sido hallado en Ávila. Pero la pista es anterior. Según informa ABC, a finales de 2019 un senderista encontró un fémur en un paraje de la provincia de Ávila. Analizado a comienzos de 2020 por el servicio de Criminalística de la Guardia Civil, resultó que el hueso pertenecía a Juani.

"Mi queridísima hermana. Ya encontraste tu escaleras al cielo.... Espérame allí y volveremos a cantar juntas para siempre", le ha dicho Ana María a Caso Abierto. "Al menos tenemos el descanso de no ir por la calle, de buscarla y buscarla... de caminar y parecer que la ves en cualquier parte", cuenta la hermana.