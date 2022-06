La Policía localiza el cuerpo sin vida de Juana Canal, una mujer desaparecida en Madrid hace casi dos décadas

Tras casi dos décadas desaparecida, la Policía Nacional ha encontrado los restos de Juana Canal, una mujer de 38 años a la que se perdió la pista en 2003. Ahora, los investigadores han hallado los restos de la mujer en Ávila, a 110 kilómetros del lugar donde fue vista por última vez, en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, tal y como ha informado El Caso.

A pesar del hallazgo, la investigación continúa abierta ya que las autoridades deben aclarar las causas de su muerte. Hace 19 años su expareja se encontraba en el punto de mira.

La vida de los familiares de Juana Canal, conocida como Juani, se truncó el 22 de febrero de 2003 cuando la mujer desapareció en extrañas circunstancias. Tras pasar la noche fuera, su hijo llegó a casa y se encontró una nota de la entonces pareja de su madre. "Tu madre y yo hemos tenido una fuerte discusión y ha salido corriendo. He salido a buscarla, pero no la he encontrado", explicaba Jesús, pareja de Juani.

Los familiares interpusieron una denuncia de la desaparición y la Policía Nacional comenzó la investigación. A partir de esta nota, los agentes barajaron la posibilidad de que se tratara de un caso de violencia de género, ya que su pareja fue la última persona que la vio con vida. Así fue como Jesús se convirtió en el principal sospechoso, ya que además mostró una actitud poco colaborativa a lo largo de todo el proceso.

Los investigadores también pusieron sobre la mesa la hipótesis de la desaparición voluntaria para dejar atrás un pasado relacionado al alcoholismo, la depresión y la ansiedad.

Esta última versión, sin embargo, no convencía a los familiares, ya que la mujer había dejado en su casa el DNI, la tarjeta bancaria y la tarjeta sanitaria. Por ello, la hermana no perdió la esperanza de que volviera a aparecer. Con el paso de los años y al no tener noticias de la joven ni una pista que indicara dónde estaba o qué podía haber pasado, las esperanzas de la familia fueron decayendo.

Ahora, los familiares esperan respuestas para saber qué fue exactamente lo que ocurrió con Juana aquella noche del 22 de febrero de 2003.