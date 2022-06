Moreno tomará posesión el día 22 y tendrá su gobierno formado antes de agosto

Juanma Moreno, presidente reelecto de la Junta de Andalucía, se propuso acortar los plazos para la formación de Gobierno lo máximo posible y va camino de lograrlo. El PP ya cuenta con el consenso de los grupos políticos del Parlamento para adelantar el debate y la investidura de Moreno. Estaba previsto inicialmente que se produjera el 29 de julio, pero finalmente el debate será los días 20 y 21 de ese mismo mes y Moreno tomará posesión del cargo el 22, "si todo va bien", precisó el consejero de Presidencias en funciones, Elías Bendodo, en su comparecencia tras el Consejo de Gobierno.

La sesión constitutiva del Parlamento andaluz de la XII Legislatura se mantiene para el día 14 de julio. Ahí, el propio Bendodo tomará posesión de su escaño como diputado andaluz, aunque poco después se despedirá del Gobierno andaluz para integrarse a tiempo completo en el equipo de Alberto Núñez Feijóo. "Andalucía no va a perder ni un minuto", señaló Bendodo. En la última semana de julio, por tanto, el nuevo Gobierno estará "plenamente constituido y funcionando con normalidad", con las miras puestas en centrarse en el Presupuesto de 2023 a la vuelta del mes inhábil de agosto.

El portavoz insistió en las líneas maestras del nuevo periodo político que se abre en la comunidad tras la clara victoria del PP el pasado 19-J. "Juanma Moreno va a gobernar como si no tuviera mayoría absoluta, va a pactar con todos", dijo. Sin embargo, las relaciones con el Gobierno de España no atraviesan por su mejor momento. Bendodo reveló que el presidente Pedro Sánchez no se ha puesto en contacto con el vencedor de las elecciones: "Dos semanas después de las elecciones, el presidente Sánchez todavía no ha tenido oportunidad o no ha encontrado un hueco para telefonear al presidente Moreno y felicitarle por los resultados". En cambio, destacó, Sánchez tiene ya prevista nuevas reuniones con el presidente de la Generalitat, "que quiere romper España". Bendodo lamentó que el presidente "quiera agraviar al resto de comunidades para beneficiar a Cataluña".

Además de los Presupuestos y otras medidas fiscales y económicas de primera magnitud para relanzar Andalucía tras la pandemia y enfrentar la inflación, el consejero de Presidencia quiso destacar la apuesta de Moreno por las políticas hídricas en la nueva legislatura: "Es algo que preocupa y será clave, una prioridad máxima. Vamos a impulsar lo que tiene que ser la gran legislatura del agua, de la revolución hídrica en Andalucía". Bendodo recalcó que el agua es "fuente de empleo, de vida y riqueza, algo que no es de derechas ni de izquierdas". Por eso, pidió la implicación del Gobierno central para "arrimar el hombro" y ejecutar las labores atrasadas en saneamientos y depuración.

"Andalucía es una de las regiones más vulnerables al cambio climático, por lo que pedimos una política de agua que no esté supeditada a la ideología", añadió. El Gobierno andaluz ha invertido 1.500 millones de euros en obras hidráulicas en tres años, las últimas de urgencia para paliar la sequía de este 2022.