La Junta acusa a Sánchez de ignorar a Abengoa por criterios políticos y discriminar Andalucía

El Gobierno de España y la Junta de Andalucía han entrado en una espiral de reproches mutuos por la responsabilidad política sobre la situación crítica de Abengoa. Con la negativa esta misma semana del Consejo de Ministro y de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para el rescate de 249 millones que podría salvar la actividad y el empleo y evitar la liquidación de la histórica compañía de matriz sevillana, ambos gobiernos descargan la culpa sobre el otro.

Para la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, si Abengoa ha llegado a una situación de deuda millonaria y posible quiebra es por la inacción del Gobierno andaluz de Juanma Moreno hace dos años. En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en respuesta a una pregunta del diputado del PP Mario Garcés, recordó que la Junta negó 20 millones de ‘rescate’ a Abengoa en 2020. "Abengoa podía estar reflotada si el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, hubiera dado esos 20 millones", exclamó.

Desde Sevilla, el consejero de Presidencia en funciones, Elías Bendodo, rebatía contundentemente la visión del Ejecutivo de Pedro Sánchez: "La señora Montero ha mentido y no nos sorprende, no es la primera vez que lo hace, no entendemos por qué una andaluza quiera castigar a Andalucía". Bendodo recordó que la Junta no cuenta con mecanismos de ayuda a empresas de ese calibre, ya que la sociedad Garántia está enfocada a compañías de menor tamaño. En cambio, es la sociedad estatal SEPI quien tiene "herramientas directas". "¿Va a depender el futuro de Abengoa de 20 millones de la Junta y no de 200 de la SEPI?", se preguntó.

Para el Gobierno andaluz, hay una "doble vara de medir" en la Moncloa que va en detrimento de Andalucía. Es el Gobierno quien, "políticamente", ha optado por la negativa, señaló Bendodo, quien recordó que hasta dos informes de sendas consultoras contratadas por la SEPI para analizar el caso de Abengoa habían resuelto en favor del 'rescate'. Uno de dichos informes precisaba que la tecnológica sevillana "reúne los requisitos, criterios o condiciones para ser beneficiaria del fondo".

"¿Cómo se explica esto, con qué criterio, por qué la SEPI hace oídos sordos al informe de estas consultoras?”, cuestionó el portavoz del Gobierno andaluz, quien añadió que las 6 empresas rescatadas por el Consejo de Ministros el lunes suman 18.000 empleados, mientras que sólo Abengoa da trabajo directo e indirecto a 11.000 personas. "Creo que el Gobierno no ha querido dar la ayuda a Abengoa por otros motivos".

Antes de sus declaraciones sobre la empresa, Bendodo ya había dejado constancia en su intervención posterior al Consejo de Gobierno de la Junta de la mala relación con el Ejecutivo nacional. "Dos semanas después de las elecciones, el presidente Sánchez todavía no ha tenido oportunidad o no ha encontrado un hueco para telefonear al presidente Moreno y felicitarle por los resultados", explicó. En cambio, Sánchez tiene ya prevista nuevas reuniones con el presidente de la Generalitat, "que quiere romper España".

Entre las empresas 'salvadas' por el Gobierno se encuentra Celsa, a la que se han destinado 700 millones y cuya viabilidad apoyaba la Generalitat. Su 'rescate' ha jugado un papel importante en la distensión entre Moncloa y Cataluña. "Desde Andalucía no nos explicamos la doble vara de medir", concluyó Bendodo.