Vanesa Martín reivindica su homosexualidad por el Día del Orgullo: "Amar hasta que se me salgan los latidos por el cuello"

Coincidiendo con el Día del Orgullo LGTB, muchos han sido los famosos que han publicado mensajes sobre ello. Uno de los más sorprendentes ha sido de Vanesa Martín, quien ya apoyó a María del Monte tras su confesión. Además, es la primera vez que se pronuncia abiertamente sobre su homosexualidad.

A través de las redes sociales, la cantante ha lanzado una emotiva reflexión que defiende el amor en libertad. "A lo largo de mi vida he ido tirando capas y copas de prejuicios y voy descubriéndome y descubriendo-te (a quien haya sido)", comenzaba diciendo.

"En mi cabeza conviven a veces también un ejército de dudas y ganas, un ejército valiente, pero con recovecos. Yo misma me arresto por montar el lío y luego me perdono y vuelvo a desplegar mis alas a la calle. Siento vértigo. He sentido ganas de vomitar a ratos y a la vez, mucha vida corriendo fuerte dentro de mí", describía con sentimiento.

La autora de Todas las mujeres que habitan en mí aboga por el amor total, con todos sus síntomas y consecuencias. "Quiero que me duelan las rodillas de querer, sin importarme a quien. Amar hasta que se me salgan los latidos por el cuello, ponerme nerviosa, no dar por hecho nada ni a nadie, sorprender y que me sorprendan y dejarme ir. Quiero dejar de controlar mi daño, que se joda y se duela encima y yo con él", escribe.

Como todas sus letras, no faltó en el mensaje una sensibilidad exquisita. "Amor, a ti, como la expresión más grande de sentimiento. En mis mejores días, te llevo como un tocado, en mi cabeza, todo el rato y a todas horas, sin filtro. En mis días nublados, te dejo a salvo, en un ladito del corazón, allí donde nadie te moleste, nos moleste, pero tampoco nos aliente, te coloco en la parte más noble y te hago visitas. Viaje a donde viaje con mi cabeza, de pronto te apareces, libertad", continuó.

"Libertad que eleva, renace, refresca, me atreve, desordena y secuestra. Pero apareces y lo haces con una estrella en la boca, un corazón sonriente, en ocasiones con señales de alerta, unas formas nuevas llenas de golfería y la pasión de la calle", dijo en la defensa de la homosexualidad.

Tras más sinceros mensajes, Martín también quiso tener unas palabras de agradecimiento: "Y quiero dar las gracias a quien lo compartió conmigo. Por el orgullo que me provoca llegar a sentir así. Después de todo y de tanto. Por amar a personas maravillosas. Porque no me importe mirar a los ojos a una mujer y besarla con sed y malicia".