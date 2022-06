La semana pasada, María del Monte se convirtió en la protagonista de todos los titulares al dar el pregón en el Orgullo LGTBI de Sevilla y presentar, durante su discurso, a su novia desde hace 23 años. Aunque ella defiende que nunca se ha ocultado, provocó un aluvión de aplausos y vítores que agradecían la gran visibilidad que daba esta noticia.

Desde Toñi Moreno hasta Anne Igartiburu, pasando por Chelo García-Cortés o Jorge Javier Vázquez. Muchos son los que se alegraron de estas palabras de la cantante.

Todas las reacciones, tanto de famosos como de anónimos, llegaron a oídos de la protagonista, que estaba muy feliz y agradecía "todo el cariño recibido".

No han sido pocas las muestras de apoyo que María del Monte ha recibido, incluso de compañeras de profesión como Vanesa Martín, quien se deshizo en halagos con ella en el photocall de la gala por los 30 años de Cadena 100.

"María es una tía fantástica, aunque yo no tengo la suerte de conocerla en persona. Me ha encantado su pregón y dice una cosa que es muy cierta: que no hables de tu vida privada no quiere decir que te escondas, simplemente que eres discreta", declaró a los reporteros de Europa Press.

"Siempre hay alguien que solo quiere saber de tu vida privada cuando pasas por un photocall para que te pregunten por la música. Pero aunque a veces guardamos un poco esa discreción, evidentemente, en la calle, en la revista, los amigos... todo el mundo sabe la vida que tú llevas", defendió.

"Siempre he defendido la libertad del amor. Es muy difícil enamorarse de alguien y, cuando lo consigues, no tiene que predominar la cabeza porque no te atrevas a vivirlo, ni el envoltorio", opinó. "Es tan difícil amar y ser correspondido que, cuando lo tienes, adelante".

"Hay necesidad de defender aún más los derechos, para no retroceder después de toda la gente que ha luchado", añadió la cantante, que está preparando su próxima gira.