'Sálvame' desvela lo que habría hablado Ana María Aldón con su entorno tras su huida a Cádiz: "​Me quieren silenciar"

Ana María Aldón, actual pareja de Ortega Cano, no está pasando por su mejor momento. De hecho, quizá está pasando por uno de los peores momentos de su vida, sintiéndose totalmente ninguneada por Ortega Cano y por el entorno de este.

A raíz de una llamada del torero a Viva la Vida, Ana María explotó y huyó de Madrid en dirección al ático que tienen en Costa Ballena. Ahora mismo, la diseñadora ha decidido refugiarse con sus amigos más cercanos. Pero en su entorno estarían muy preocupados por ella.

Según fuentes cercanas a la diseñadora, esta habría explotado, afirmando que "necesito ocupar mi cabeza con trabajo o me van a volver loca". Pero también asegurando que se siente completamente ninguneada. "Me quieren silenciar. Entre unos y otras no me quieren dejar ni hablar de mi propia vida".

'Desaparecida' desde que su marido le pidió públicamente que no volviese a hablar de él en televisión, Ana María Aldón está destrozada y quienes la conocen bien aseguran que ha tocado fondo y no entiende la actitud de José Ortega Cano. Refugiada con su hijo José María en el piso que el torero tiene en la costa gaditana, se especula con que la colaboradora podría estar meditando el futuro de su matrimonio y pronto podría romper su silencio a golpe de exclusiva para anunciar su separación. 'Desaparecida' desde que su marido le pidió públicamente que no volviese a hablar de él en televisión, Ana María Aldón está destrozada.

"Yo sé lo que valgo. Soy fuerte y me siento segura de mí misma", habría dicho Ana María Aldón a sus amigos más cercanos. Desde Sálvame, han querido teorizar sobre la razón por la que está pasando todo esto, y Gema López ha sido la más contundente. "Ana María Aldón, cuando empieza a tener voz propia, molesta. Y ella yo creo que tampoco ha asumido la fama que tiene".