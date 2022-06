Ana María Aldón toca fondo y no se presenta en 'Viva la vida': "No hemos podido hablar con ella"

Las últimas palabras de José Ortega Cano en televisión, donde ha pedido a su mujer, Ana María Aldón, y a su hija, Gloria Camila, que dejen de hablar de él, han terminado por pasar factura a la pareja del torero. "Me tenéis que respetar, respeto mucho a todos los medios, entonces pido a mi hija, a mi mujer y a todo el mundo que me dejen vivir tranquilo. Que dejen de hablar de mí. Estoy con unas y con otras, pero, oye, que me dejen a mí vivir", declaró en el programa Ya son las ocho.

La reacción del torero ha terminado de afectar a Ana María Aldón, que no ha acudido este sábado al programa Viva la vida, donde trabaja como colaboradora. "Ha tocado fondo, no puede más", ha revelado la presentadora, Emma García, que cita a fuentes cercanas a la colaboradora.

"Por parte de Ana María hay un silencio absoluto que ha hecho saltar todas las alarmas", ha calificado García al inicio del programa. "Su teléfono lleva apagado desde hace días y todos nos preguntamos dónde está, qué le ocurre a nuestra compañera", ha añadido la presentadora.

Según ha explicado García, Aldón "no se encuentra con su marido", Ortega Cano. "Yo estoy realmente preocupada por Ana María, es la primera vez en todos los meses que no ha dado señales de vida", ha indicado Emma García.

Tal y como ha contado este sábado Viva la vida, la diseñadora y mujer de Ortega Cano ha puesto tierra de por medio y se ha alejado de su marido poniendo rumbo al sur para estar con su madre y sus hermanos. "Es una persona que en Madrid está sola, la actitud de su marido ha sido muy egoísta hasta la fecha", ha valorado el colaborador José Antonio Avilés.

"Ana María no ha contado ni el 10% de lo que ha vivido con la familia de Ortega, de los feos que le ha hecho Gloria Camila en esa casa a lo largo de los años, de cómo se ha sentido desplazada, y podría seguir enumerando", ha defendido el colaborador.

"Ella tiene que vivir su vida, ella es la mujer de Ortega Cano, no la cuidadora de Ortega Cano, y le dolerá mucho esto que digo, pero es la puñetera realidad", ha añadido Avilés.

"Ana aseguraba que no se encontraba en su sitio, que estando en su casa ella no sentía que no era su casa", ha puntualizado, por su parte, la colaboradora Marisa Martín Blázquez. "He ido viendo una involución en Ana, que cada vez se ha ido sintiendo más pequeñita, y que ese toque de atención le ha salido muy caro y ha llegado un punto que no ha sabido cómo gestionar eso", ha agregado.

En pleno debate de los colaboradores, la presentadora les ha interrumpido para dirigirse a la protagonista de los hechos y gran ausente en el programa: "Ana María, no sé si nos estarás viendo, te mandamos un beso enorme", le ha dicho Emma García.