Localizan en El Rocío a Ana María Aldón, que sigue sin querer contactar con 'Viva la vida'

Ana María Aldón, desbordada por los últimos acontecimientos, ha puesto tierra de por medio, al menos en cuanto a exposición pública se refiere. Las últimas palabras de José Ortega Cano en televisión, donde ha pedido a su mujer y a su hija, Gloria Camila, que dejen de hablar de él, han terminado por pasar factura a la pareja del torero.

La reacción del torero ha terminado de afectar a Ana María Aldón, que no acudió este sábado al programa Viva la vida, donde trabaja como colaboradora. "Ha tocado fondo, no puede más", reveló la presentadora, Emma García, que cita a fuentes cercanas a la colaboradora.

24 horas después, el programa ha localizado a su colaboradora, que se encuentra en El Rocío junto a unos amigos.

El programa de Telecinco emitió este domingo unas imágenes de la diseñadora en una gasolinera situada a medio kilómetro de El Rocío. Al parecer, y siempre según la misma información, Gloria Camila también está en El Rocío, pero no junto a Ana María.

"Está con amigos muy íntimos, pero no en ambiente festivalero. A lo mejor, lo que nos quiere contar no está preparada para contárnoslo. Y es que, al parecer, Ana María lleva mucho tiempo aguantando presión familiar y se ha marchado para desconectar", señaló Emma García sobre la decisión de su colaboradora de no saber nada del programa y poner tierra de por medio con este viaje.