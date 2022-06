El PP intensifica la oposición al Gobierno en energía con una ley de hidrógeno verde que los grupos tildan de precipitada e imprecisa

En la última semana, el Gobierno ha rectificado y ha bajado el IVA a la electricidad al 5%, como proponía el PP y, también como pidieron los populares, ha retirado la aprobación de dos leyes que suponían tocar los ingresos de eléctricas y petroleras, ya fuera para contribuir al pago de la prima a las renovables o para reducir beneficios por emisiones de CO2. Este martes, el PP ha intentado continuar esta senda de oposición al Gobierno en materia de energía presentado en el Congreso una propuesta de ley para regular el hidrógeno verde, la renovable que aspira a sustituir el gas natural pero que todavía está en fase experimental. Sin ocultar que se trataba de un desafío al PSOE para que se manifestara sobre la que sería la primera ley en esta materia, el PP no ha cosechado muchos más votos que los suyos propios entre los grupos parlamentarios, insuficientes para iniciar la tramitación parlamentaria de una iniciativa legislativa que han calificado de apresurada y poco concreta.

"No le he visto muy motivado por convencer al resto de la compañeros de la Cámara. A los socialistas, menos meterles físicamente el dedo en el ojo, yo creo que les ha hecho absolutamente de todo", ha dicho el diputado del PDeCAT Ferrán Bel a Juan Diego Requena, el diputado del PP que ha defendido ante el Pleno una proposición de ley sobre hidrógeno verde. Según ha dicho, "debe de ser el marco normativo clave" para reducir el precio de este combustible renovable "creando seguridad jurídica, certidumbre en la demanda y en la industria interesada".

Requena ha presentado en nombre del PP lo que, de ser aprobada en el Congreso, sería la primera ley para "ordenar" el sector del hidrógeno verde. Sería "una ley pionera e innovadora", ha aseverado sobre un texto que trata de regular desde la producción, licuefacción, regasificación y almacenamiento hasta el transporte, distribución y suministro de esta energía, que todavía está en fase de desarrollo. "Una ley pionera e innovadora", ha resaltado el diputado popular, que ha asegurado que de este modo el PP se coloca de nuevo a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático por la vía legislativa.

"No encuentro ni un solo motivo por el que no vaya a ser votada [la proposición de ley]. Estoy convencido de que todos los grupos reconocerán que es una ley necesaria para avanzar en la descarbonización", ha dicho Requena horas antes de que la votación reflejara que el PP solo ha contado con 94 votos a favor, frente a 164 noes y 75 abstenciones. El diputado popular ha reprochado al Gobierno que "metiera en un cajón" una ley en este sector que anunció en 2019, aunque también ha reconocido que existe un PERTE de renovables que destinará 16.000 millones a investigar y desarrollar el hidrógeno verde. "Si llega a ejecutarse, España necesita un marco regulatorio", ha dicho para justificar la iniciativa.

Además de hablar del hidrógeno, el diputado popular ha apelado especialmente al PSOE para que apoyara una propuesta que, de haber visto la luz habría supuesto que los populares se adelantarían a la labor legislativa del Gobierno sobre el hidrógeno verde, una de sus grandes apuestas para la transición ecológica. "No encuentro ningún motivo para que no sea tomada en consideración, no votar a favor sería un error", ha insistido Requena, que también ha hablado de "cinismo por parte del PSOE" el no apoyarlo. Los socialistas han votado en contra y otros 44 diputados más han votado en contra.

Para terminar de incitar al PSOE, el diputado popular ha recordado otros "errores a los que nos tienen acostumbrados" este partido, en alusión a dos acontecimientos de los últimos días. "Como las seis veces que votó en contra de rebajar el IVA a la electricidad" o el haber tramitado el Fondo que iba a crearse para que eléctricas, gasistas y petroleras pagaran las primas a las renovables, en lugar de los consumidores en su factura. "Le ofrecemos la oportunidad de anticiparnos a lo que sabemos que ya hace falta", ha incidido Requena al PSOE para instarle a apoyar la ley sobre hidrógeno verde.

Energía no madura

El Pleno del Congreso no ha quitado ni una coma sobre la importancia de esta energía renovable, que se producirá sin necesidad de energías fósiles y que se espera que pueda sustituir al gas natural. Con ello han estado de acuerdo todos los grupos, incluido Vox, que suele manifestarse con más contundencia a favor de la energía nuclear que de las renovables. Este martes, su diputado Julio Utrilla ha dado una de las claves en la que se han basado otros grupos para no mostrar su entusiasmo con una propuesta del PP. "Nos traen una proposición de ley para una fuente de energía futura, muy futura. Hay que adelantarse y crear un marco jurídico para dar seguridad a las inversiones, pero por querer adelantarse han perdido toda perspectiva porque en realidad no existe un mercado del hidrógeno [verde] y crear un marco jurídico deprisa y corriendo puede crear confusión", ha dicho el diputado de extrema derecha, que se ha abstenido como todo su grupo.

No ha sido el único reproche al PP por plantear una ley sobre un sector todavía muy incipiente o por atribuirse una "ley pionera" cuando la Comisión Europea trabaja en una directiva que tendrá que trasponer el Gobierno y votar el Congreso y cuando ya hay una "hoja de ruta" del hidrógeno verde por parte del Ejecutivo, que destinará a ella miles de millones de fondos europeos.

"No tiene mucho sentido aprobar una proposición de ley que habrá que superar con una directiva", ha afirmado Mari Carmen Martínez, de Ciudadanos, que ha anticipado la abstención de su grupo en la votación del jueves, aunque si finalmente se aprueba, la enmendará para "morar el contenido". "A pesar de lo poco incentivante de su discurso, señor Requena, le alabamos la intención aunque solo sea con un batiburrillo inconcreto y repetidas alusiones a la reforma de la ley de hidrocarburos", ha dicho el diputado de ERC Joan Capdevilla, que no ha sido el único que ha apreciado los parecidos entre la ley de hidrocarburos y la de hidrógeno verde.

Aun sin explicitar qué votarán el jueves, el PNV cree que la iniciativa del PP es "un buen punto de partida para el debate" sobre una tecnología que "aún no está madura", ha dicho la diputada peneuvista Idoia Sagastizabal. El PDeCAT no ha visto razones suficientes para oponerse, a pesar de que como otros grupos, estos dos partidos han acusado la falta de concreción en el plan del PP.

En otras cuestiones, la iniciativa popular ha cosechado directamente la negativa por invadir competencias autonómicas o por la "confusión" entre los distintos tipos de hidrógeno en el texto y la posibilidad de que también se quiera regular la producción con energías fósiles, que precisamente busca superar. También, por la liberalización total que promueve el PP del futuro sector del hidrógeno verde, que podría dar lugar a un nuevo "oligopolio" energético -y ser un "peligro" si prospera la idea de reducir al máximo o enviar autorizaciones administrativas para su uso. "Estamos hablado de un gas explosivo. En qué cabeza cabe que se prescinda de una autorización administrativa", ha apuntado Pilar Calvo, de JxCAT, que ha añadido que la propuesta del PP "da vía libre si una gasista quiere crear una nueva entidad para un oligopolio".

Fuera de la ruta marcada

Durante el debate, el diputado de PDeCAT se maliciaba que lo que buscaban los populares era poder sostener, gracias al voto negativo del PSOE, que este partido "no acepta ninguna propuesta del PP". Al final, los socialistas, principales interpelados por Requena, han votado en contra después de dar la bienvenida al "giro" del PP, a que "se haya rendido a la evidencia y haya dejado de escuchar al primo de Rajoy y acepte las políticas de transición ecológica", ha señalado el diputado socialista Miguel Ángel González, que ha celebrado que el PP reconozca en el preámbulo de su propuesta acciones del Gobierno como el PERTE de las renovables que desarrollará el hidrógeno verde o el plan de descarbonización 2030.

A ojos del PSOE, sin embargo, la propuesta se "desvía" de la ruta del hidrógeno, "que ya está marcada", y González ha criticado la liberalización de un sector que es nuevo y que "supone un torpedo para el futuro e zonas industriales vinculadas al hidrógeno verde y a la descarbonización".

"Nos encontramos en la primera fase de desarrollo, hagamos las cosas bien", ha pedido el socialista, que ha advertido al PP que "llegan tarde". "Hoy España tiene un camino para ser potencia internacional en hidrógeno verde, con un PERTE con más de 16.000 millones de inversión, con programas que ya se están haciendo", ha añadido.