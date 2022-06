Dos días para retirar el coche del depósito si se lo lleva la grúa... y otros cambios en movilidad

Los vehículos que estén aparcados en las zonas balizadas de las proximidades de los hoteles donde se hospedará el medio centenar de delegaciones que visitan la capital serán retirados por las grúas. No obstante, este servicio será gratuito, como también lo serán los dos primeros días del depósito: correrá a cargo del Ayuntamiento de Madrid y no de los propietarios del vehículo. Es decir, que el madrileño que se vea afectado por esta medida se ahorrará 147 euros de la grúa y 38 euros -19 por día- del depósito. Eso sí, transcurridas las 48 horas ya no habrá moratorias. Por el momento, durante el fin de semana, se retiraron 32 vehículos y este lunes, 28 coches. Asimismo, algunas paradas de taxi se verán inhabilitadas por seguridad, al igual que algunas estaciones de BiciMad pueden encontrarse sin servicio.

Esta es una de las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno de Cibeles para "garantizar el éxito de la Cumbre" y "tratar de limitar al máximo posible las incomodidades que se van a generar a los madrileños", ha señalado el alcalde José Luis Martínez-Almeida. Pues en los próximos tres días se verán afectados el eje Prado-Recoletos-Castellana e IFEMA y su entorno. De este modo, el regidor popular insiste de nuevo en "evitar la circulación por las inmediaciones del Nudo Norte y, en general, por toda la almendra central (interior de la M-30)". También se encontrarán afectados por perímetros de seguridad y cierres a la circulación los entornos del Recinto Ferial IFEMA, donde se desarrollará la cumbre, y las vías de acceso a la A-2 y M-11.

Sobre los autobuses: refuerzos y cortes de líneas

Además de que el servicio municipal de autobuses será gratuito a partir de este martes y hasta el jueves, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) reforzará el servicio en Las líneas 104 (Ciudad Lineal-Mar de Cristal) y 112 (Mar de Cristal-Barrio del Aeropuerto), que contarán con vehículos adicionales "para minimizar el impacto del cierre de la estación de metro Feria de Madrid".

También habrá un refuerzo de hasta un 33% más en cada línea, en función la demanda. Desde este lunes y hasta el próximo jueves, día 30, las medidas de seguridad impuestas en la zona de IFEMA suponen restricciones en las líneas de EMT. Por ejemplo, en las líneas 73 y 122, que limitan su recorrido y no finalizan su itinerario habitual; la línea 73 (Diego de León-Feria de Madrid) establece su cabecera provisional en la glorieta sobre la M-40 y la línea 122 (Avenida de América-Feria de Madrid) lo hace en la glorieta de Don Juan de Borbón y Battemberg. Asimismo, la línea 112 modificará su ruta al no poder circular por la avenida del Partenón. También desde este lunes y hasta el día 30 queda suspendido el Servicio Especial Feria de Madrid-Hospital Enfermera Isabel Zendal y la línea 171 (Mar de Cristal-Valdebebas) modifica su itinerario para garantizar el acceso al centro sanitario.

En todo caso, habrá un servicio especial lanzadera sin paradas intermedias desde Mar de Cristal a Puerta Norte de IFEMA para facilitar el traslado de los asistentes acreditados a la Cumbre de la OTAN. Con salida desde la calle Ayacucho, funcionará entre las 9.00 y las 22.00 horas, a excepción del 29 de junio, que lo hará de forma ininterrumpida durante las 24 horas.

Sobre las obras de la ciudad

Con relación a las obras que se están desarrollando en la capital, el alcalde ha detallado que únicamente se verán afectadas la del Nudo Norte y la construcción del carril bici de la Castellana.