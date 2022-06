El tráfico cae en vísperas de la Cumbre de la OTAN por el teletrabajo y fin de cole en Madrid

Madrid ha amanecido este lunes con menos tráfico del habitual. Precisamente en el arranque de la semana en que Madrid se convertirá en una "ciudad bloqueada" con motivo de la Cumbre de la OTAN. Acorde con los datos preliminares, en el anillo exterior de la ciudad, entre la M-30 y la M-40, la circulación ha bajado un 12% y dentro del anillo de la M-30 ha bajado un 7%.

Un descenso que también se ha producido en el servicio de la Empresa Municipal de Transportes: respecto de un lunes normal, se han subido un 10% menos de ciudadanos a los autobuses. "Los madrileños están limitando la movilidad y quiero agradecérselo", ha indicado José Luis Martínez-Almeida.

"Ya empezamos a notar que se están atendiendo las solicitudes que hicimos de que la movilidad se limitara en la medida de lo posible", ha celebrado el alcalde, quien lleva días pidiendo a los madrileños que eviten desplazamientos innecesarios y a las empresas que faciliten el teletrabajo.

No obstante, la jornada de este lunes también coincide con el fin del curso escolar, por lo que no se han producido los habituales desplazamientos para dejar a los niños en sus centros educativos. "Obviamente, se produce un descenso como consecuencia de que no hay colegios, pero un descenso tan acusado como el que se ha producido hoy, creemos que tiene su fundamento principal en la toma de conciencia de los madrileños en la necesidad de limitar los desplazamientos. No podemos ignorar que no hay colegios, pero no podemos ignorar que es un descenso muy acusado también", ha respondido el regidor popular.