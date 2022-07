Gemma Baciero, veterinaria experta en nutrición: "Si el alimento de un gato no incluye taurina, tendrá problemas de salud"

Gemma Baciero es veterinaria, acreditada por el grupo de Nutrición Clínica de AVEPA desde 2016 y amante de los gatos; de hecho, comparte su vida con una de tres años, Senda. En la actualidad es responsable en el departamento de comunicación científica de Royal Canin. Hablamos con ella de la taurina, un término que cada vez suena con más fuerza entre aquellos que comparten su vida con felinos domésticos.

¿Qué es exactamente la taurina?Las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos y la taurina es uno de los aminoácidos esenciales para los gatos. Un gato no puede sintetizarla a partir de sus precursores. Nosotros o los perros sí que podemos, pero al gato tenemos que incluirle taurina en el alimento. Si no le damos un aporte adecuado, tendrá problemas.

¿Es una buena decisión entonces alimentar con carne a nuestros gatos para asegurar ese aporte de taurina? Si alguien decide que por su cuenta y riesgo va a alimentar así a su gato, con toda su buena intención puede estar cometiendo un error muy grande. Existe el caso estudiado de un gato que solo comía carne de pollo cruda hasta que lo adoptaron a los cinco meses. En una revisión encontraron una descalcificación muy severa en los huesos; había tenido fracturas de forma espontánea. No era por la taurina, de la que también tenía carencia y además le había producido una retinopatía irreversible, se trataba de un desequilibrio de calcio, fósforo... Hay 40 nutrientes esenciales en un alimento para gato o perro, ahora se está hablando mucho de la taurina, pero también está la arginina, las vitaminas, etc.

Si además esos higaditos son crudos, imagino que hay más riesgos aún.Los crudos no han demostrado que tengan beneficios sobre la salud del animal y está el problema añadido de las contaminaciones. Aparte del riesgo nutricional, que es un importante, tenemos el riesgo de transmisión de infecciones. Y hay un montón de un montón de bacterias que al perro pueden no afectarle mucho, pero puede contagiar a la familia con la que vive. Este tema daría para hacer un simposio, pero te voy a contar un caso como ejemplo: a un hospital veterinario en Estados Unidos llegó un perrito que estaba enfermo y resultó que tomaba carne cruda y tenía una salmonella, lo que supuso cerrar todo el hospital durante tres semanas hasta que se pudo desinfectar; los costes, también en reputación del centro, fueron tremendos. Desde entonces, tienen en la puerta un cartel que dice que no admiten animales alimentados así.

¿Vamos a encontrar expresada la taurina como tal en el etiquetado?No, no lo vamos a ver tal cual. No hay que declarar la cantidad de taurina obligatoriamente, pones los ingredientes que tienes y ahí tiene que estar incluida, puede ser como aditivo nutricional, que a veces pensamos que los aditivos son potingues malísimos, pero para nada, es simplemente algo que añades. Es posible que hagas una alegación en el envase, que digas que es rico en taurina, pero no te va a venir más especificado. La taurina también se emplea mucho como antioxidante. De ser así, así tal vez sí se encuentre indicada la cantidad, pero es entrar demasiado en el intríngulis del etiquetado. Por eso la recomendación es siempre buscar un alimento completo y equilibrado para gatos de esa edad y de una marca que inspire confianza. Nosotros sí que facilitamos a los veterinarios y a los dueños de las tiendas fichas de los productos en las que viene todo más detallado. Pero claro, estamos hablando de 300 páginas; no puedes repartir eso a todos los propietarios ni te cabe en una latita. Hay muchas cosas que estaría bien aclarar, pero en el etiquetado no podemos ponerlo todo. No obstante, siempre se puede contactar con la marca para recibir una respuesta a una duda, lo que también habla de la confiabilidad de una empresa.