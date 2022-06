Los transportistas autónomos deciden este domingo si convocar un nuevo paro

Han pasado más de tres meses desde que el paro de camioneros del pasado marzo dejó semivacíos los estantes de los supermercados y privó durante semanas de determinados productos a los ciudadanos españoles. Ahora la situación amenaza con repetirse en pleno verano, en función de la decisión que tome este fin de semana la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías.

Los delegados provinciales de la plataforma se reúnen este domingo para analizar la situación del transporte y abordar la subida del combustible y los precios de los viajes, explica a 20minutos un miembro de la junta directiva de la plataforma. Tras estudiar las circunstancias actuales del sector, procederán a una votación, junto con los socios nacionales, de las medidas oportunas para presionar al Ministerio de Raquel Sánchez.

Entre las opciones contempladas por la plataforma, una ha desatado la preocupación de los españoles: un nuevo paro. "Esa posibilidad siempre está en la palestra", reconocen desde la organización. No obstante, no se trataría de una medida inminente, pues habría que "dar un tiempo para dar los avisos correspondientes", pero rechaza dar una fecha concreta en caso de resultar aprobada, "para no confundir a la ciudadanía ni a los transportistas".

Respecto a sus reivindicaciones, son las mismas que en marzo. Explican que no piden ayudas, sino un decreto-ley acompañado de un expediente sancionador para trabajar por encima de los costes y no "rodar a pérdidas". "Este Gobierno está encabezonado con las subvenciones, que en el caso del transporte no sirven para nada. Están tirando el dinero, cuando lo pueden necesitar otras personas u otros sectores", sostienen.

Reunión del Comité Nacional del Transporte por Carretera

Por su parte, el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) -el órgano que representa al 90% del sector y al que el Ejecutivo considera interlocutor legítimo en este ámbito- se ha reunido este viernes con el Ministerio, para continuar con el diálogo para el desarrollo de los acuerdos alcanzados en diciembre y marzo. En el encuentro, los camioneros han exigido al departamento de Raquel Sánchez nuevas medidas económicas de apoyo en un plazo máximo de dos semanas, un tiempo que consideran "suficiente".

"En el caso de no obtener una respuesta adecuada y proporcionada el CNTC tomará las medidas que considere oportunas"

Aunque el CNTC no ha hablado de paro en el comunicado emitido tras el encuentro, ha afirmado que, de no obtener "una respuesta adecuada y proporcionada" por parte del Ministerio en estos 14 días, tomará "las medidas oportunas". Asimismo, ha criticado con dureza la inacción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ante la subida exponencial del combustible, "que ha dejado prácticamente sin efectos la bonificación de los 20 céntimos" por litro aprobada por el Gobierno el pasado abril.

CNTC: "Es el momento"

El incremento "inconmensurable" de los precios de los combustibles ha centrado buena parte de la reunión entre el Ministerio y el comité, en la que este último ha incidido en la necesidad de actuar con rapidez ante la situación del sector del transporte de mercancías por carretera. Para hacerle frente, el Gobierno incluirá la prórroga de la bonificación de los 20 céntimos por litro en el nuevo decreto ley para paliar las consecuencias económicas y sociales derivadas de la guerra en Ucrania, que se aprobará en el Consejo de Ministros extraordinario de este sábado.

Además, el texto recogerá también el incremento de la cláusula de actualización del precio del transporte en función del precio de los carburantes, que pasa del 30% actual al 40%, y la obligación de facturar el carburante como un concepto a parte, con el fin de aportar transparencia al mercado.

Ambas medidas fueron reclamadas hace unos días por el comité, que considera oportuno incluir una nueva ayuda directa de otros 20 céntimos por litro de combustible para el transporte profesional, concretamente para los vehículos de hasta 7,5 toneladas de masa máxima autorizada.

Respecto al proyecto de ley que el Gobierno se comprometió a presentar antes del 31 de julio y que aplicará al sector del transporte de mercancías por carretera los principios de la Ley de la cadena alimentaria, el comité explica que continúa estudiando el borrador. El objetivo de esta norma es asegurar una utilización justa de la subcontratación y la rentabilidad de su trabajo. Así, el CNTC confía en que el texto definitivo esté listo antes de esa fecha, para acabar "con los abusos que se comenten con frecuencia, dando fin a los servicios por debajo de costes".