Llega 'TikTok Classics - memes & viral hits', primer álbum con los 18 sonidos más virales de la app versionados con una orquesta

TikTok ha conquistado a las redes sociales con sus maravillosos vídeos y canciones. Ahora llega TikTok Classics - memes & viral hits, una selección de 18 de los mayores éxitos de TikTok adaptados de forma clásica y grabados por la internacionalmente reconocida Deutsches Filmorchester Babelsberg.

En la aplicación ya se pueden encontrar versiones de 30 segundos de los temas interpretados de forma clásica. El primero de los singles completos se lanzará el 8 de julio en todos los servicios de streaming de música, antes de que el álbum completo con Warner Classics llegue en agosto, en las diferentes plataformas.

TikTok, un lugar para descubrir nueva música

TikTok es también una ventana abierta a la música. Innumerables canciones comienzan en la app. Las canciones más nuevas, como No Roots de Alice Merton, y las más antiguas y queridas, como Into The Thick Of It, se han convertido en clásicos modernos gracias al amor de la comunidad de la plataforma.

Junto con Warner Classics, TikTok toma el término clásico al pie de la letra. La Babelsberg Film Orchestra ha grabado versiones con arreglos clásicos de algunos de sus mayores éxitos virales para este álbum, el primero del mundo.

La campaña, bajo el hashtag #TikTokClassics, celebra 18 de las canciones y sonidos más exitosos de los últimos años, al tiempo que muestra la diversidad cultural de la plataforma y las posibilidades ilimitadas de combinar culturas y géneros musicales.

La cantautora Alice Merton, cuyo tema No Roots se ha vuelto a grabar con la orquesta, asegura: "Es fantástico combinar los mundos de la música clásica y la música pop. Escucharlo en un nuevo contexto musical es inspirador. Me entusiasma el proyecto y estoy deseando ver cómo cobra vida".

Por su parte, Michael Kümmerle, Jefe de Operaciones Musicales de TikTok para Alemania, Austria y Suiza afirma: "Es el hogar creativo de todos los géneros musicales. Con este lanzamiento mostramos la diversidad musical y una nueva interpretación de esta creatividad que puede ser disfrutada por toda nuestra comunidad". Además, afirma que quieren "destacar esta diversidad y ofrecer entretenimiento a los usuarios, independientemente de su gusto musical".

"En combinación con campañas anteriores como #Rock o #ClassicalMusic, seguimos desarrollando géneros para aportar diversidad musical a nuestra comunidad que ya supera los mil millones de usuarios en todo el mundo", concluye Kümmerle.

Con su compromiso con el contenido cultural, incluyendo géneros como la música clásica, se ha convertido rápidamente en un socio importante para Warner Classics. Nos enorgullece poder hacer realidad TikTok Classics - memes y éxitos virales junto con el equipo de TikTok.

Este álbum incluye canciones que tuvieron un gran éxito por primera vez en TikTok, así como temas que, a través de la plataforma, conectaron con una nueva generación de fans.

Estará compuesto por las siguientes canciones, todas ellas grabadas con la Deutsches Filmorchester Babelsberg y lanzadas en dos tramos. El 8 de julio de 2022 se publicarán:

El resto de las canciones se lanzarán a partir del 12 de agosto de 2022, fecha en la que se publicará este inédito álbum.