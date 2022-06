Marie Temara, la modelo que engaña a todo el mundo en TikTok con su altura: "Me acosaban por ser más alta que todo el mundo"

Marie Temara es una 'tiktoker' con más de 400.000 seguidores cuyo contenido se centra exclusivamente en mostrar las cosas negativas y positivas de ser una persona alta.

Acomplejada toda su vida con su altura, finalmente en la pandemia se creó una cuenta de TikTok cuando fue despedida de su trabajo. Sus vídeos tomándose con humor su mayor inseguridad enseguida comenzaron a triunfar en redes sociales.

Tanto es así que decidió comenzar una carrera OnlyFans y desde entonces vive por completo de su trabajo como modelaje. Un cambio que, ha declarado en su cuenta, la ha ayudado a superar el bullying que sufrió de pequeña.

"Mis compañeros me decían que parecía hombre", ha recordado: "Siempre era una cabeza más alta que todo el mundo. Me acosaban". Sin embargo, "la gente empezó a comentar que le encantaba mi contenido, así que no me detuve".

Este "mujer gigante", como ella misma se define, asegura que está agotada de las constantes preguntas de cuánto mide en realidad. Lo cierto es que en cada vídeo que publica se define a sí misma con diferentes alturas.

Está claro que su altura supera los 1, 80 metros (6 pies en Estados Unidos), pero en algunos de sus comentarios asegura que mide 2 metros o incluso 2,12 metros. La realidad es que incluso su madre es más alta que ella.

Su altura real es de 1,85 metros, pero en la mayoría de sus vídeos aparece con tacones de más de 20 centímetros, lo que hace que la percepción varíe enormemente.

Muchos seguidores ya han comenzado a notar la diferencia y mostrar su enfado. "¿No medías 2 metros hace una semana? ¿Por qué ahora dices que mides 1,88 metros?". Ella, por otra parte, defiende su derecho a llevar tacones. No obstante, los zapatos no varían su altura, aunque ella quiera engañar.

Se compara con otros altos elementos de la casa como el frigorífico o las puertas. Incluso ha llegado a comentar que es mucho más alta que los jugadores de baloncesto de la NBA.