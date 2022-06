La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la investigación sobre el contrato de emergencia de la Comunidad de Madrid con la empresa Priviet Sportive, una adjudicación vinculado al hermano de Isabel Díaz Ayuso, Tomás, por la que percibió a modo de contraprestación 55.850 euros (más IVA). En el decreto que ha trascendido este jueves, el ministerio público asegura que de las pesquisas que se han seguido desde el pasado febrero se ha determinado "la ausencia de indicios de la comisión de infracciones penales".

Con esta decisión, Anticorrupción da carpetazo a las denuncias que interpusieron los grupos parlamentarios de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos.

La noticia se ha conocido apenas unos minutos antes de la comparecencia de la presidenta madrileña en la Asamblea de Madrid, a petición propia, para dar cuenta del nombramiento de Enrique Ossorio como vicepresidente regional, una decisión adoptada la semana pasada.

La bancada popular ha recibido a Díaz Ayuso en pie y aplaudiendo. Un respaldo que se ha repetido cuando, desde la tribuna, ha anunciado: "Acabamos de saber que la Fiscalía archiva la investigación sobre el contrato de la Comunidad de Madrid con Priviet Sportive".

"Lo primero que quería manifestar es que esto es así porque en la Comunidad de Madrid no hay corrupción, porque en la Comunidad Madrid no ha habido corrupción, porque no he tomado una sola decisión desde que soy presidenta de la Comunidad de Madrid para ayudar a un solo familiar o a un solo amigo a beneficiarse del patrimonio de todos los madrileños", ha abundado.

Seguirá ampliación...