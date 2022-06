Ayuso celebra el archivo del caso y proclama: "No he beneficiado a ningún familiar o amigo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado este jueves desde la Asamblea de Madrid el archivo de la investigación que abrió la Fiscalía Anticorrupción el pasado febrero sobre el contrato de 1,5 millones de euros que la Consejería de Sanidad adjudicó, en los primeros compases de la pandemia, a la empresa Priviet Sportive para la compra de mascarillas.

Las pesquisas se abrieron tras las denuncias presentadas por Más Madrid, el PSOE y Unidas Podemos después de que trascendiera que la firma estaba administrada por un amigo del pueblo de la la propia jefa del Ejecutivo y tras reconocer que su hermano Tomás había cobrado de esa adjudicación 55.850 euros (más IVA) a modo de "contraprestación".

"Lo primero que quería manifestar es que esto es así porque en la Comunidad de Madrid no hay corrupción, porque en la Comunidad Madrid no ha habido corrupción", ha pronunciado la presidenta desde la tribuna, algo emocionada y a punto de quebrársele la voz. "No he tomado una sola decisión desde que soy presidenta de la Comunidad de Madrid para ayudar a un solo familiar o a un solo amigo a beneficiarse del patrimonio de todos los madrileños", ha añadido.

Después, ha cargado contra los partidos de la oposición que promovieron la denuncia en Anticorrupción. "Ya van 20 veces, 20 contadas, que me han llevado a los tribunales y 20 veces que la justicia, jueces y fiscales, han dicho que son todo falsedades", ha señalado. La jefa del Ejecutivo ha acusado a la oposición de hacer un "uso torticero" de la justicia. "Lo que ha pasado", ha añadido, "sería como para pedir la dimisión de la izquierda al completo empezando por la líder de la oposición".

El grupo parlamentario popular ha jalonado de aplausos la intervención de la presidenta. Ya lo había hecho antes, a la entrada de Díaz Ayuso al hemiciclo para la comparecencia: los diputados del PP se han puesto en pie y han estado aplaudiendo durante un buen rato a la máxima dirigente del Gobierno y de la formación en la región, que ha permanecido sentada en su escaño.

Desde la tribuna de oradores, Díaz Ayuso se ha querido referir explícitamente a sus diputados. "Quiero dar las gracias a mi grupo parlamentario, por haber confiado siempre en mí", ha proclamado y después ha mostrado la misma gratitud con sus consejeros y con el presidente de su partido a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo.

"Gracias a que ha confiado en mí hoy soy presidenta del Grupo y del partido que sostiene a mi gobierno", ha remarcado Díaz Ayuso, para confesar que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid "lo ha pasado francamente mal durante estos meses".

La decisión de Anticorrupción alivia tanto a la presidenta madrileña como el PP, aunque la Fiscalía Europea mantiene abierta una investigación sobre el contrato de la Comunidad con Priviet Sportive que se abrió en paralelo a la de Alejandro Luzón. La oposición madrileña, de hecho, se ha aferrado este jueves a este procedimiento para señalar que la adjudicación de la que percibió dinero Tomás Díaz Ayuso aún sigue siendo objeto de pesquisas por parte de un ministerio público.