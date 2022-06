La posibilidad de un modelo basado en regulaciones "indiscriminadas y generalizadas" de migrantes que se practiquen de forma "desordenada, de una sola vez y de corto plazo" ha descartado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

El jefe de la cartera ha resaltado que el Gobierno apuesta por políticas migratorias duraderas. "Nuestro camino responde a una clara determinación: creemos genuinamente en la existencia de canales para los diferentes tipos de migraciones y en soluciones duraderas para los problemas de irregularidad", ha subrayado.

En el pleno del Congreso, al ser interpelado por la diputada de ERC María Carvalho, Escrivá ha reivindicado el "interés imperioso" de regularizar a los alrededor de 500.000 migrantes sin papeles en España, de los cuales un tercio menores de edad.

El panorama de migrantes irregulares en España

Esta situación supone que, en torno al 14 % de los inmigrantes extracomunitarios que residen en el país, están en situación administrativa irregular. Sin embargo, Escrivá ha enfatizado que, desde 2008, en ningún país europeo "hay regularizaciones generalizadas" de inmigrantes.

El ministro ha explicado que esto se debe a que el Pacto sobre Migraciones "limita" la capacidad de todos los Estados miembros para impulsar esos procedimientos y aboga por analizar "caso por caso y no procesos generales".

Si bien no ha querido escudarse en la idea de que "Europa no nos deja" y ha remarcado la clara determinación del Ejecutivo para avanzar hacia un sistema migratorio "más abierto, más sensible a las necesidades sociales y económicas y más adaptable" a los diferentes proyectos migratorios y familiares.

"Frente al concepto de regulación desordenada, de una sola vez y de corto plazo, trabajamos en políticas sostenibles socialmente que transformen definitivamente la vida de las personas y sean políticas duraderas. Se trata, en definitiva, de dar certidumbre y oportunidades a la gente, de dignificar la vida de los migrantes", ha aseverado el ministro.

Escrivá ha indicado que ese es el "espíritu" del proceso de reforma del reglamento de la Ley de Extranjería en el que están inmersos y ha agregado, que tras enumerar las principales propuestas de la modificación, ha pedido a ERC que "no cree expectativas" que no se pueden materializar.

Pese a reconocer avances en la reforma, Carvalho ha reprochado varias aspectos del texto: "continúan reforzando la idea de vincular la inmigración con el mercado laboral y siguen obviando que, por encima de todo, a las personas migrantes se les debe reconocer la condición de ciudadanos de pleno derecho más allá de la coyuntura laboral", ha lamentado.

"No hemos venido con eslóganes", ha clamado la parlamentaria, que ha concluido su intervención exigiendo al Gobierno que apoye una regularización extraordinaria: "necesitamos ir más allá, son 500.000 personas sin papeles".