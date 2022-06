Carlota Corredera, tras el estreno de la nueva docuserie de Rocío Carrasco: "Aunque no esté en Mediaset, estoy siempre con ella"

El concierto de Luz Casal este lunes en Madrid se llenó de invitados conocidos que fueron a apoyarla y disfrutar de su voz. Entre ellos, hubo rostros como Carlota Corredera, quien no se pudo escapar de las preguntas sobre el estreno de En el nombre de Rocío.

El pasado viernes se emitieron en Telecinco los episodios 0 y 1 de esta nueva docuserie en la que Rocío Carrasco habla de su familia mediática y da más detalles sobre la herencia que dejó su madre, Rocío Jurado, que parece ser el detonante de su distanciamiento.

Carlota Corredera fue la presentadora de la primera parte, pero en esta ocasión ya ni siquiera aparece actualmente en Mediaset. Aun así, no ha dudado en apoyar a su amiga.

"Por fin se ha estrenado, yo me alegro mucho. Yo sabéis que estoy siempre con el equipo de Rocío, aunque no esté con ella en Mediaset y en el programa, estoy siempre en su equipo", ha respondido a la reportera de Europa Press. "Muy contenta de verla y, sobre todo, que se ha anunciado que va a cantar también, me encanta que trabaje porque eso también significa reparación para ella".

"Quien no tenga nada que temer, perfecto, y quien tenga algo que temer, que esté pendiente de la pantalla", ha avisado la periodista. "Ella lo contó, estuvo a punto de quitarse la vida y ahora quería ser un ave Fénix, lo ha conseguido, es su decisión".

"Al final es una persona de la que hemos hablado mucho, y ahora ha llegado su momento, no va a dejar a nadie indiferente, pero hay que respetarlo", ha defendido.