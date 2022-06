Raquel Mosquera desmiente a Rociíto y carga contra ella: "Rocío Jurado quiso volver con Pedro Carrasco en dos ocasiones y él no quiso"

Después de las primeras entregas de En el nombre de Rocío, la nueva docuserie de Rocío Carrasco en la que cuenta pasajes de la vida de su madre, Rocío Jurado, este domingo ha sido el turno para Raquel Mosquera, una de las aludidas en el debate posterior a los capítulos.

En él, la hija de 'la más grande' aseguró que el matrimonio de su padre y la peluquera fue una equivocación. "Mis padres se murieron los dos enamorados, sus matrimonios con otras personas fueron un error".

Una afirmación que ha dolido mucho a la colaboradora, que respondió a través de Vida la vida. "Rocío Carrasco no tiene derecho a hablar en nombre de un muerto, ella que hable en su nombre, como yo hablo en el mío, hablo según mis vivencias, según lo que yo he presenciado", empezó diciendo ante Emma García.

Entonces, soltó la bomba: "¿Que si Pedro murió enamorado de Rocío? Rotundamente no. Mi marido no murió enamorado de Rocío Jurado, si no habría muerto casado con ella y no conmigo. Durante los dos primeros años de noviazgo, Rocío Jurado intentó dos veces que Pedro volviera con ella y él no quiso", señaló, dejando a todos boquiabiertos.

"Eso es algo que no he contado nunca, pero muchas personas lo saben como el propio Juan de La Rosa. Pedro y yo estábamos de novios, llevábamos dos años juntos y Rocío Jurado quiso en un par de ocasiones recuperarle, ella sí estaba enamorada de él, pero Pedro no quiso volver con ella porque estaba enamorado de mí, de la persona cariñosa, sencilla y familiar con la que estuvo hasta que murió", se explicó Mosquera.

"Después de aquello, Rocío se enamoró del torero. Yo no digo que ella se muriera enamorada de Pedro, pero que intentó volver con él cuando estaba conmigo, sí. Me lo contó el propio Pedro", remató la tertuliana, que también dio detalles de la relación entre madre e hija.

"Rocío, que en paz descanse, a las tres o las cuatro de la mañana nos llamaba a casa diciendo que se había peleado con su hija y que se quería ir con su padre. Pedro le decía que no eran horas, que esperasen a la mañana siguiente", relató.

"Seguro que muchos se creyeron que yo era una 'pelandrusca', que solo estaba con Pedro por interés, pero se equivocaron, incluso Rocío cuando ya me conoció se dio cuenta de que yo quería a Pedro y era buena para él", señaló sobre aquellos tiempos.

Además, arremetió contra Rocío Carrasco, contando su versión de la discusión que tuvieron padre e hija y lo que pensó Pedro en aquel momento: "Estaba tan nervioso y tan mal porque pensaba que, en ese momento, había perdido a su hija definitivamente", desveló la colaboradora, que señaló a Fidel Albiac, marido de Rociíto, como la persona que orquestó todo lo que ella le dijo a su padre en esa discusión.