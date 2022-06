Cientos de conductores se unen para recurrir las multas sorpresa de Plaza Elíptica

Hace cuatro días, unas cincuenta personas se sumaban al recién creado grupo de WhatsApp 'afectado ZBE A-42'. El pasado viernes, medio centenar de afectados por la "mala señalización" de la nueva área de zona de bajas emisiones y los retrasos en las notificaciones de las infracciones comprendieron que no están solos, que hay más conductores que han recibido paquetes de multas sorpresa al acceder por error al área.

Y si el viernes la idea de recurrirlas era una posibilidad, hoy ya es una decisión meditada y tomada. Ya son 95 afectados los que chatean a diario: "El grupo sigue aumentando cada hora", dice María, la administradora del chat que ha introducido esta mañana a Raúl. "Mi mujer y yo tenemos el vehículo domiciliado en esa zona y hasta la policía municipal en el periodo de aviso nos dijo que podíamos pasar al estar allí domiciliado. Hemos entrado todos los días y jamás recibimos ninguna notificación de aviso. Resulta que tres meses después, justo días antes de que prescriba la primera multa, pero habiendo dejado todo el tiempo posible para que sigamos infringiendo la normativa sin ser conscientes, nos encontramos con 50 sanciones de golpe...", cuenta este vecino.

La mayoría de los afectados agrupados han contactado con Pyramid Consulting para que les recurra las multas. "Hemos detectado que se están notificando indiscriminadamente en masa, como ya se hizo con el Madrid central de Manuela Carmena", explica a 20minutos el abogado del departamento jurídico de la empresa, Vicente Ynzenga, quien ha recibido, hasta el mes de junio, 2.781 multas para recurrir. Este letrado detalla los motivos que expone a grandes rasgos en todos estos recursos por multas en Plaza Elíptica.

Primero, el Ayuntamiento "no puede aprovechar y notificar todos los expedientes cuando se trata de una infracción continuada". Es decir, que para este abogado, al ser una infracción que se comete constantemente, debería tramitarse en un único expediente, tal y como se establece en el artículo 63.3 de la ley 39/2015. Este dice que no se pueden iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador en cuya comisión el infractor persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo. "Es un tema de procedimiento, como cuando uno deja mal aparcado y se va de vacaciones, se lo tiene que llevar la grúa en lugar de poner multas todos los días".

En la defensa también se dice que la señalización "no cumple con la MOV 21/3, de 2 de junio de 2021, de la DGT, la instrucción que establece cómo se debe señalizar el área cuando un coche se aproxima a la zona de bajas emisiones de especial protección en vías urbanas. Acorde con este experto, la señal del coche con humo debe concretar las etiquetas que no pueden acceder. "Dice 'excepto vehículos autorizados', pero no concreta cuáles. El Ayuntamiento no cumple con esa orden". En este punto se enfrenta a la garantía del área de Medio Ambiente y Movilidad de que las señales se ajustan a la normativa. Es más, sostienen que se han reforzado en el tramo de la A-42, por lo que estaría por encima de sus obligaciones legales.

Restricciones en Plaza Elíptica Carlos Gámez

Por otro lado, la empresa denuncia que el Ayuntamiento no aporta certificados de metrología que acredite que las cámaras con las que se captan las imágenes hayan sido sometidas a control de metrología de acuerdo con la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero. Y pese a que el Ayuntamiento haya garantizado que remitió cartas informativas durante los primeros dos meses de preavisos, la consultora lo niega.

"Hasta tenemos un caso de un cliente que recibió la carta después de las multas", dice Ynzenga quien también recuerda que la moratoria de multas en la nueva zona de bajas emisiones del interior de la M-30 "confundió" a los conductores que creían que también abarcaba la Plaza Elíptica. "Entendemos que al haberse generado esta confusión se vulnera el principio de confianza legítima al no haberse remitido las cartas informativas".