María, Lorena, Rubens, Antonio, David, Gloria, Javier, Felipe... son algunos de los conductores que llevan meses accediendo por error al área de Plaza Elíptica, la nueva zona de bajas emisiones que puso en marcha el Ayuntamiento de Madrid el 22 de diciembre y cuyas sanciones activó el 22 de febrero, tras dos meses de preavisos. Los afectados asumen que tienen restringido el acceso a esta zona siempre que lo hagan desde un coche sin etiqueta. Lo que no toleran son los paquetes de sanciones que les ha llegado de golpe, meses después de haber cometido la primera infracción, y, sobre todo, sin leer un solo cartel que indique la prohibición, como aseguran a 20minutos.

"¿Por qué no usan las pantallas luminosas?", se queja Javier (52 años), un vecino de Parla que, por el momento, acumula 19 multas. Y es que, si bien ha visto carteles que advierten de la nueva zona de bajas emisiones del interior de la M-30, para Plaza Elíptica solo ve el tiempo que falta en llegar, sin conocer que se trata de un acceso indebido para los contaminantes. "¿Tan fácil es poner que faltan seis minutos para Plaza Elíptica y tan difícil es avisar que sin etiqueta no se puede pasar?".

Rubens Torres muestra sus multas. Jorge París

A.F.R. [se presta a dar sus iniciales] es Policía Nacional y puede "asegurar" que se ha intentado informar de esta zona sin llegar a evitarlo: "No sabían responderme ni los agentes locales". Este conductor de 42 años describe lo que se encuentra cuando circula por la carretera de Toledo.

"Cuando sales del túnel de la M-30 hay tres carriles que se transforman en cuatro: dos que van a ronda de Toledo y otros dos que se dirigen a Plaza Elíptica. Yo voy por la izquierda y resulta que el cartel que advierte de la zona de bajas emisiones (ZBE) se encuentra en el carril de la derecha, en el arcén. Yo cuando conduzco por la izquierda no voy mirando tres carriles más allá", explica. Y, en todo caso, "no es claro: es un dibujo de un coche con humo y, en pequeño, pone zona de videovigilancia", insiste. Cuando este agente vio el cartel ya era tarde: 25 de mayo. "Mis primeras multas eran del 1,2 y 3 de marzo y me llegaron dos meses y medio después". Por el momento, acumula 44 multas y cree que le llegarán más. Es decir, que al menos tiene que pagar 4.400 euros, en pronto pago.

María Sánchez, vecina de San Blas. Jorge París

La historia se repite con el resto de usuarios. "Nos han inflado a multas. Yo pensaba que no me influía porque iba por la autopista y me metía en el túnel, en lugar de subir por arriba, por Plaza Elíptica. No hay señalizaciones claras. Tampoco he recibido carta informativa ni avisos en los primeros dos meses". Lo cuenta María (41 años); es vecina de San Blas y la "angustia" por las 34 multas que acumula le llevó hace unas semanas a crear un grupo de WhatsApp con afectados. "Al principio éramos 8 y ahora llegamos a 60".

Lorena Gonzalo. Jorge París

De nuevo, si su primera sanción data del 1 de marzo, la notificación no le llegó hasta el 26 de mayo. Lo que quiere decir que durante tres meses ha estado circulando sin saber que no debía. "No veo normal, es que si estoy reiteradamente pasando por un sitio por donde no puedo, no se me informe a los pocos días", denuncia Lorena (42 años), que el pasado 26 de mayo recibió 17 sanciones. De golpe, 1.700 euros ya reducidos. "Si me lo mandas en marzo, ya no paso más, me las como con patatas y se acabó. Pero no, aquí hay algo oscuro". Hoy acumula 26 sanciones.

Antonio López Padilla participa en el grupo de WhatsApp. Jorge París

Felipe Tomico enseña sus sanciones. Jorge París

Lorena, como el resto de afectados que ofrecen su testimonio, sostiene que no se puede permitir este pago, por lo que se plantea recurrir las sanciones. "Me sentía estúpida, pero ahora que veo que hay más gente como yo me veo más fuerte... Sí. Estoy pensando en recurrirlas". Como David, vecino del Álamo Sur que baja cada día de la semana a Madrid para abrir su panadería. "Me da miedo llamar a Albarracín y preguntar, escuchar cuántas multas tengo... será una veintena y no tengo dinero". Tiene 39 años y lleva desde los 30 tomando el mismo camino. "Nueve años pasando por ahí todos los días y no he visto ninguna diferencia, ninguna nueva señal". También Felipe las va a recurrir: "Voy a contratar abogados. Porque sé que he obrado mal, pero no me avises dos meses después", dice el vecino, que vive en Alto de Extremadura. "Me llegan de tres en tres. Ya llevo 17 sanciones".

David Sánchez en el área de Plaza Elíptica. Jorge París

Los automovilistas piden a Almeida que retire multas

"Esta situación no es más que una repetición de lo ocurrido con el radar del túnel de Costa Rica, o con la cámara de acceso a Madrid Central situada en la calle Mártires de Alcalá, donde bajo la excusa de la seguridad vial o la contaminación, se utilizaron las cámaras de tráfico con una finalidad puramente recaudatoria", denuncia el presidente de la asociación de automovilistas europeos (AEA), Mario Arnaldo.

Bajo esta premisa, la asociación pide al alcalde José Luis Martínez-Almeida la "revisión y cancelación de todas las multas impuestas de forma continuada en el túnel de la Plaza Elíptica, ya que no es aceptable que en lugar de analizar el motivo por el que tantos conductores siguen incumpliendo la prohibición de utilizar el túnel de la A-42, y de informar, incluso in situ, a esos conductores para que no cometan nuevas infracciones".

Restricciones en Plaza Elíptica Carlos Gámez

El Ayuntamiento defiende que se ajusta a la normativa

Y es que los servicios jurídicos de AEA dicen que han "verificado" que la señalización existente, "además de confusa, no se ajusta a la normativa de la DGT ni a la contemplada en la propia Ordenanza municipal de Movilidad sostenible", aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid el pasado mes de octubre. Un argumento que difiere del que ofrecen las fuentes municipales. El Ayuntamiento explica que la señalización se ajusta a la normativa, tal y como está indicada en el anexo correspondiente de la ordenanza de movilidad sostenible. Además, los carteles anunciadores se han reforzado en el tramo de la A-42.

Además, según los datos que maneja el área de Borja Carabante, en Plaza Elíptica se producen 1.300 accesos indebidos de media al día, representando el 0,8% de los accesos totales, mientras en Distrito Centro se producen 600, representando el 1,3%. En cuanto a los retrasos, recuerdan que es el plazo que marcan las empresas, en este caso RD Post. Esta acumula las sanciones durante un periodo de tiempo, después las envía al Ayuntamiento para que los contraste y luego se remiten. Como ocurría con Madrid Central.