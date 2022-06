El PSOE niega el trasvase al PP y culpa a la desmovilización y a la división de la izquierda la mayoría de Juanma Moreno en Andalucía

El PSOE continúa haciendo una autocrítica mínima pese al batacazo electoral sufrido ayer en Andalucía. La culpa del nefasto resultado, creen desde el partido, ha sido de la falta de movilización de sus votantes, objetivo no conseguido por los socialistas. Los otros factores a los que achacan la mayoría absoluta conseguida por el PP y su candidato, Juanma Moreno, son externos: señalan la división de las fuerzas a su izquierda (Por Andalucía y Adelante Andalucía) y el poco tiempo que, dicen, ha tenido Espadas para darse a conocer. Además, el otro mensaje que pretenden lanzar los socialistas es que no hay un "cambio de ciclo" a nivel nacional y, mucho menos, que haya habido un trasvase de votantes al PP, pese a que los 'populares' lo cifran en un 20%.

Este es el resumen de la sensación que reina en el partido, que no ha vivido un lunes plácido. La formación sufrió ayer un duro revés en Andalucía, donde ha gobernado durante 37 años. Su candidato, Juan Espadas, cosechó el peor resultado de la formación en la historia de Andalucía, con apenas 30 escaños y 880.000 votos -casi 130.000 menos que en 2018-. Los bajos ánimos se podían ver en las caras de los dirigentes que han acudido esta mañana a la Ejecutiva Federal, que ha estado presidida por Pedro Sánchez, también con un semblante serio incluso en las fotos distribuidas por el propio partido.

Ya lo avanzaban los dirigentes que iban llegando a Ferraz a primera hora. Toca hacer "reflexión y autocrítica", decían algunos como Patxi López, Llanos Castellanos o Alfonso Gómez de Celis. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, apostaba por "seguir trabajando, trabajar mucho". Otros que no pertenecen a la Ejecutiva, como el siempre crítico Odón Elorza, ha sido más extensivo y, en su blog, ha asegurado que "no caben excusas" y que deben ver "que se acerca el incendio".

Curiosamente, a los incendios ha sido a lo primero a lo que se ha referido el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, en la rueda de prensa de este lunes. Pero no a los que pueden producirse dentro del partido si continúa una tendencia electoral descendente, sino a los que están sufriendo autonomías como Castilla y León, Navarra y Cataluña. Después, ha dado la versión que existe dentro de la formación para explicar el resultado de los comicios andaluces.

"No es lo que esperábamos", ha admitido el también diputado, que ha reconocido que los socialistas no han sido capaces de movilizar al electorado de izquierdas. Este argumento lo ha vuelto a repetir cuando ha sido preguntado por la autocrítica hecha desde dentro del partido. "Es obvio que no hemos sido capaces de movilizar al votante de izquierdas", ha insistido en otras dos ocasiones.

Así pues, el resto de factores para explicar la debacle del PSOE en una autonomía que no dejó de gobernar hasta 2019 no se los achacan a ellos mismos. Al argumento dado ayer por la vicesecretaria general, Adriana Lastra, sobre que Juanma Moreno convocó las elecciones "pensando en sus intereses" y sin dar tiempo a Espadas de armar una candidatura que se diera a conocer, Sicilia también ha sumado el discurso de que la división de la izquierda a la izquierda del PSOE ha provocado su debacle. "Es evidente -ha dicho- que el hecho de que otras fuerzas de izquierdas se dividan nos ha hecho perder escaños, fuerza y votos". El respaldo a Espadas, como ya se vio ayer, de momento es total.

Asimismo, en su comparecencia -que se ha alargado durante una hora- Sicilia sí ha querido rebatir el marco que, a su juicio, el Partido Popular quiere imponer: ni las elecciones andaluzas se pueden extrapolar, ni hay "cambio de ciclo", ni ha habido trasvase de votos. También que el PP haya logrado parar a Vox porque "el votante de Vox lo único que ha hecho ha sido volver al PP".

El portavoz ha asegurado que "los ciudadanos saben distinguir cuando son unas elecciones generales y unas autonómicas" y ha remarcado que, las de ayer, eran la segunda opción. Para nada, ha añadido, se puede leer el resultado como una "evaluación a las políticas del Gobierno" de Sánchez que, según ha asegurado, no ha hablado en la reunión ni de cambio de ciclo ni de cambio en el Ejecutivo. De hecho, según ha contado Sicilia, el presidente ha asegurado en la Ejecutiva que "el Gobierno está fuerte y que habrá legislatura hasta el final", un mensaje que no es nuevo pero que sí quieren reforzar tras los resultados electorales.