María Eizaguirre, dircom de RTVE: "Si no hubiera habido guerra, ganamos Eurovisión"

Entre tantas banderas, parecía una más. Pero no: la rojigualda que destacaba en el sofá donde Chanel y la delegación española reaccionaban a los puntos que otros países nos iban dando en la noche Eurovisión no era una tela más, era un bolso. Llevaba tres inicialices serigrafiadas: MEC, cuyo significado es María Eizaguirre Comendador, la directora de Comunicación y Participación de RTVE. Tras ser editora de varios informativos de la casa, recogió el encargo de, junto con Eva Mora, levantar la ilusión de los eurofans y los no eurofans y volver hacer soñar a España con ganar el micrófono de cristal. Lo consiguieron recuperando el festival de Benidorm, con el que lanzaron el lema el festival que quieres, el que tú quieres. La reina, la dura quedó tercera en la cita que se celebró en Turín con SloMo y su breakdance. En esta entrevista con 20Minutos, la dircom repasa cómo se cosechó ese éxito, habla del próximo Benidorm Fest y de La Gran Consulta, una campaña de participación ciudadana que está llevando a cabo RTVE.

Ha pasado poco más de un mes de Eurovisión. ¿Ha ganado entidad el resultado en este tiempo?Sí, poniendo las cosas en perspectiva lo valoramos más. El Benidorm Fest se creó prácticamente en dos meses. Lo más difícil era generar la ilusión, reconectar con la audiencia más allá de los eurofanes, y lo hicimos. También hemos conseguido que el eurofán, que había sido tratado como de segunda categoría, recupere la posición que le corresponde. Este año, en este país, todo el mundo ha visto Eurovisión. Ha sido un éxito gracias al empuje del presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, quien desde el minuto cero se puso al frente del proyecto.

¿Cómo celebraron el tercer puesto, con jugo de mango?Con una hamburguesa y una buena copa de vino español, el Marqués de Murrieta. Llegamos tardísimo después de la gala y cenamos tirados en el suelo de la habitación.

En la gala hubo tres 12 seguidos para ‘la reina, la dura’ Chanel. Quizá España entera pensó en esos minutos que ganábamos, ¿lo creyó también la delegación?Yo estaba cogida de la mano de Eva (Mora) y Chanel en la green room y, claro, cuando te van a dar los puntos, el cámara se pone delante. Y no se iba, y no se iba. Nos miramos y dijimos: "¿De verdad está pasando esto? Podemos ganar".

¿Cuánta culpa del buen resultado tiene la canción y cuánto el trabajo que hay detrás de las cámaras?Cuando vas a Eurovisión no solamente compite la canción, sino que hay un lobby muy fuerte y tienes que tener una estrategia de comunicación brutal. El problema de España siempre ha sido que su canción no traspasaba fronteras, y eso lo hemos hecho. En la noche de autos alguien me preguntó si era la community manager de la cuenta oficial de Eurovisión, que colgó la actuación y puso ‘la performance que quieres, la que tú quieres’. Eso da muestra de que hemos traspasado fronteras.

Estuvimos cerca de ganar…No nos hemos traído el micrófono por un pelo. Si no llega a haber guerra en Ucrania, el micrófono de cristal estaría aquí. Hubiera venido a la entrevista con ‘el micrófono que quieres, el que nosotros queremos’. Ya estamos trabajando de cara a 2023.

¿Quién es la verdadera ganadora de Eurovisión: Chanel o María Eizaguirre y Eva Mora?Ha ganado España y la música española. El Benidorm Fest ha demostrado que en este país hay muchísimo talento. Todos los candidatos que participaron tienen las agendas llenas este verano: Rigoberta Bandini, las Tanxugueiras, Rayden, Blanca Paloma, Gonzalo Hermida, Azúcar Moreno... Además, España ha demostrado que es capaz de albergar un festival como Eurovisión y en Europa hay muchas ganas de que lo hagamos. Si este equipo lo organiza, se hablará de ello durante décadas.

Lo que opina la ciudadanía Eizaguirre lleva meses implicada en 'La gran consulta', una campaña transmedia de participación ciudadana que la ha llevado a recorrer España con un plató móvil. Por él han pasado personalidades como la vicepresidenta Nadia Calviño; la alpinista Edurne Pasabán, Hombres G o Nieves Álvarez, entre otros. Los programas pueden verse en RTVE Play y en el canal de YouTube de la corporación.

En los últimos años hemos llevado buenas propuestas, como la de Barei, Soraya o Pastora Soler, pero el resultado fue discreto y algunas terminaron criticando el trabajo de RTVE. ¿Qué ha cambiado?Nos hemos empezado a tomar en serio el reto para que no parezca una cosa de menos, sino que se vea como una oportunidad. Todo se reduce a una sola frase: ‘El festival que quieres, el que tú quieres’. Es una realidad.

El de los eurofanes es un colectivo duro, pero ha conseguido que la respeten, ¿cuál es la clave?A mí los eurofanes me gustan, son pasionales. La clave es ser auténtico y yo lo he sido. Me han visto seria cuando me tenían que ver seria, reír cuando tocaba reír. Llorar no me han visto, pero he llorado. A veces por felicidad y otras, por disgustos. Yo me lo he pasado muy bien con ellos y creo que ellos también conmigo. Lo mejor es que esto solo acaba de empezar. Como chicarrona del norte que soy, no tiro la toalla fácil y Eva y yo tenemos un sueño y vamos a ir a por él.

Para 2023, ¿cuál es el Benidorm Fest que quiere, el que María Eizaguirre quiere?El futuro está por escribir y el Benidorm Fest 2023 tiene todo por ganar. Vamos a echar toda la carne en el asador. Lo que sí tengo claro es que no tenemos que comparar con Chanel. El año que viene será otra edición y habrá otra candidatura.

Y para esa candidatura, ¿pop u otro estilo?Este año salíamos de una pandemia y la gente tenía ganas de bailar y pasárselo bien. Tengo la sensación de que seguimos en esa onda, pero hay que ver qué propuestas llegan. Lo que sí está claro es que el Benidorm Fest funciona más allá de nombres propios, sin quitar mérito a Chanel, que es un huracán y sabe lo que quiere. No sé cómo habría encajado cualquier otra persona lo que pasó (en referencia a las críticas y acusaciones de tongo que recibió tras ganar el Benidorm Fest). A ella no le han regalado nada, ha currado muchísimo y ha encontrado en este país una oportunidad para hacer sus sueños realidad. Su historia es de superación.

María Eizaguirre María Eizaguirre (San Sebastián, 1978) es actualmente la directora de Comunicación y Participación de RTVE. Licenciada en Comunicación por la Universidad de Navarra, también fue editora del telediario del fin de semana, del Telediario 2 y del Canal 24 Horas.

¿Se atrevería María Eizaguirre a ser jurado del Benidorm Fest 2023?Uno no puede ser juez y parte.

Además del concurso musical, ¿en qué más da la nota María Eizaguirre? No vale responder que siempre lleva bolsos icónicos.Soy una persona a la que le pides un favor y, si está en mi mano, lo voy a hacer. Una vez, Eva Mora me dio las gracias por ser su chaleco antibalas. Creo que es una buena definición.

¿Con qué se arrancaría María Eizaguirre en un karaoke?Marinero de luces, de Isabel Pantoja, que no me puede gustar más; Mi gran noche, de Raphael; y Me va, de Julio Iglesias. También alguna de Alaska o Raffaella Carrá.

Lleva muchos años en RTVE, ¿a quién le da los 12 puntos?A los profesionales de RTVE.

Usted es la dircom de RTVE, ¿hacia dónde se debe enfocar la comunicación de la televisión pública?En contar que RTVE somos todos y en que debe ser un lugar de encuentro. De ahí la frase de ‘La RTVE que quieres’, que recoge que RTVE es tu familia. Es la que quieres porque es la que nos van a ayudar a construir. En esa línea va la campaña de ‘La gran consulta, que es pionera en nuestro país. Estamos abriendo las puertas y estamos preguntando a la ciudadanía qué RTVE quiere. También queremos apostar por la gente joven con proyectos como RTVE Play o el propio Benidorm Fest y contar que podemos ofrecer lo que no puede ofrecer nadie.