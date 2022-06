Ossorio, con el mejor de la EvAU: "Se fomenta lo digital, pero no hay que olvidar lo clásico"

El vicepresidente y consejero de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha defendido este viernes que Gabriel Plaza, el alumno con la mejor nota EvAU de la región, quiera estudiar lenguas clásicas: "Nosotros promovemos la digitalización porque es el mundo en el que nos movemos. Pero no hay que olvidar las Humanidades y la cultura clásica", ha destacado, tras mostrar su satisfacción porque el mejor alumno pertenezca a esta rama.

Ossorio ha felicitado a Gabriel, a sus padres y al Instituto San Juan Bautista, en Ciudad Lineal, por trabajar en la formación de este joven prodigio que además de querer ser docente, también quiere dedicarse a la investigación.

"Es una satisfacción que no descarte la ciencia, porque eso es lo que hacemos en esta consejería, por lo que estamos deseando que una persona como Gabriel curse unos estudios universitarios y luego ayude a la docencia o investigación en Madrid para seguir avanzando", ha señalado el vicepresidente regional.

Por su parte, Gabriel ha querido reivindicar la figura del docente, porque "sin ellos nadie estaría donde está". Con una nota media de 9,964 entre la prueba de acceso y su Bachillerato, el joven de 18 años tiene claro donde quiere seguir su formación: "No me quiero ir de casa, me quiero quedar en Madrid", ha señalado.

La pasión por las lenguas clásicas le llegó a raíz de una profesora en 4º de la ESO y la continuó en Bachillerato Matilde, su profesora, que también ha estado en la recepción. Además, ha reconocido que para él los exámenes de latín y griego "incluso parecían divertidos" y que su afán no se limita a estos idiomas, sino que le interesa "el lenguaje en general".