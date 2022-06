Gabriel Plaza, la mejor nota EvAU de Madrid: "Quiero estudiar Filología Clásica"

Más del 94% de los alumnos que se presentaron a la convocatoria ordinaria de la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) ha aprobado esta edición de la prueba en las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Pero siempre hay una persona que destaca por encima de todos sacando la mejor nota, este año es el caso de Gabriel Plaza, alumno de 18 años del Instituto San Juan Bautista, en Ciudad Lineal, que ha logrado sacar un 10 en la prueba y que tiene claro que quiere estudiar Filología Clásica.

"Los exámenes me salieron muy bien, pero no me esperaba tener un 10 en casi todos", ha señalado en declaraciones a Europa Press, donde ha añadido que está "contento" y, aunque se esperaba unos "buenos resultados", le han sorprendido unas calificaciones tan buenas.

De media sacó en el Bachillerato de Humanidades un 9,94, después de obtener en todas las asignaturas un 10 en segundo y en primero, salvo en Educación Física, que tuvo un 9 el primer año, ha explicado. La nota de acceso a la Universidad se le ha quedado finalmente en un 13,964.

Lo sorprendente es que con esta nota tan alta tiene "muy claro" que va a estudiar Filología Clásica porque cuando empezó a estudiar Latín y Griego fue "un descubrimiento". Además, ha señalado que quiere ir a la Universidad Complutense porque está cerca de su casa y no se tiene que cambiar de ciudad.

"Creo que en general a la gente le ha ido bien", ha afirmado sobre sus compañeros. Preguntado sobre las claves del éxito para obtener unas notas tan buenas, Plaza ha sostenido que es importante tener "mucha organización y fuerza de voluntad". Por ello, ha indicado que es mejor estudiar "un poco cada día" con mucha antelación que luego "pegarse el atracón".

En la Comunidad de Madrid, el 94,52% de los estudiantes que se presentaron a la EvAU han aprobado. El porcentaje de aprobados es ligeramente inferior al 94,9% de la del año pasado, mientras que en 2020, en la primera EvAU de la pandemia, aprobaron el 93,1%.