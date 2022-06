Qué pensionistas podrán cobrar 100 euros más en sus pensiones de 2022

El Gobierno central anunciaba el pasado 2 de junio el acuerdo al que había llegado con Bildu para llevar a cabo una subida del 15% de las pensiones no contributivas. Una medida que el ejecutivo se comprometía a añadir en el Real Decreto-ley que se publicará para dar respuesta al impacto económico generado por la guerra en Ucrania y que se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2022.

"Este incremento supondrá un enorme beneficio para miles y miles de pensionistas, especialmente para las mujeres y personas con invalidez que cobran pensiones de miseria", señalaban fuentes parlamentarias de Bildu, que han cifrado entre 60 y 100 euros el incremento que sufrirán dichas pensiones. Pero, ¿qué pensionistas se verán beneficiados de estas subidas?

¿Cuáles son los requisitos?

En primer lugar, las pensiones no contributivas pueden ser de dos tipos: de jubilación o de invalidez. Son aquellas que reconocen a los ciudadanos que se encuentran "en situación de necesidad protegible" y que carecen de los recursos necesarios para su subsistencia, aunque "no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo", detalla la Seguridad Social.

En este sentido, uno de los requisitos fundamentales para acceder a este tipo de pensión es tener una renta o ingresos anuales determinados, que deben ser inferiores a 5.899,60 euros en 2022.

La pensión no contributiva de invalidez "asegura a todos los ciudadanos en situación de invalidez y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios", a pesar de no haber cotizado o no tener derecho a una contributiva, detallan en el portal del IMSERSO.

De tal manera que otro requisito que debe cumplir la persona interesada deberá es tener 18 años o más y menos de 65 años, así como residir en España y justificar un grado de discapacidad igual o superior al 65%.

En el caso de la pensión de jubilación, la persona debe tener 65 años o más, residir en territorio español y haberlo hecho durante un periodo de 10 años, entre la fecha de cumplimiento de los 16 años y la del devengo de la pensión.