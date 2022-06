La carta publicada ayer por el Gobierno argelino trufada de improperios hacia el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, no va a mover un ápice el ánimo del Ejecutivo español de "reconducir" las relaciones con un país que es socio estratégico -no solo por el comercio, sino también por la lucha antiterrorista-. Más que nada, porque la carta parte, según fuentes del ministerio, de "una premisa errónea": la de que Albares había relacionado la decisión de Argelia de romper el tratado de amistad firmado con España en 2020 con Rusia y su presidente, Vladimir Putin.

Así lo defienden desde Exteriores, cuyas fuentes consultadas por 20minutos aseguran que la motivación de la misiva -publicada en la agencia oficial de noticias argelina- "no se sostiene" porque, recuerdan, no hay ninguna declaración pública en la que Albares haya dicho que la Federación Rusa esté detrás del movimiento con el que Argelia pretendía mostrar su enfado por el cambio de España con respecto al Sáhara Occidental que rubricó el presidente Pedro Sánchez con el rey Mohamed VI en un viaje a Rabat el pasado abril.

Quien sí lo hizo fue la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. Y no solo una vez. La número dos del Gobierno insistió en ello el lunes y el martes. "Tuve que presidir recientemente las reuniones de primavera del principal organismo consultivo del Fondo Monetario Internacional. Ya entonces vi que Argelia estaba cada vez más alineada con Rusia. Por tanto, no me ha sorprendido tanto cómo eso se ha concretado", dijo en Catalunya Radio. "La prioridad ahora es que Argelia reconsidere sus acciones. He venido observando desde hace tiempo un alineamiento de Argelia con las posiciones de Rusia", añadió después.

En Moncloa, cuya máxima premisa a la hora de tratar crisis en las relaciones diplomáticas es la "prudencia", trataron de restar importancia a las mismas. Aunque eso supusiera dejar sola a la vicepresidenta. De hecho, Isabel Rodríguez, la ministra portavoz, no la secundó en la rueda de prensa del martes tras el Consejo de Ministros y evitó respaldar sus palabras. Fuentes cercanas al presidente siguieron ese camino después, aunque sí añadieron que Calviño "tenía información".

Lo que sí dejó claro la portavoz era que el Ejecutivo tenía un "compromiso" con el hecho de "avanzar en la relación de lealtad" con Argelia. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores insisten en esta versión. "Nuestra voluntad es la de reconducir la relación cuanto antes para preservar los intereses de España", añaden fuentes cercanas al ministro Albares. En Moncloa también lanzaron otro mensaje: que veían "voluntad" por parte de Argelia de arreglar el conflicto diplomático.

No obstante, la carta de Argelia fue un misil a la línea de flotación del argumentario de Moncloa. Eso sí, otras fuentes coinciden en ver esa publicación como una especie de voladura controlada para tratar de minimizar el impacto informativo del cese del ministro de Finanzas argelino, Abderrahman Raouya. Y es que Raouya dejó ayer su puesto tras la decisión del presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, que no dio explicación alguna. En un comunicado, Argelia precisó que se ponía fin a su etapa como ministro tras cuatro meses en el cargo.