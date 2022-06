El gigante de la literatura israelí Abraham B. Yehoshúa muere a los 85 años

Abraham B. Yehoshúa, uno de los novelistas modernos de Israel más aclamados por la crítica y defensor de los derechos de los palestinos, murió a los 85 años, dejando tras de sí una prolífica obra traducida a unas treinta lenguas.

"De los más grandes escritores de Israel de todas las generaciones", escribió en Twitter el presidente israelí, Isaac Herzog, al señalar que la obra del fallecido autor despertó en sus lectores "un mosaico de emociones profundas".

Gracias a sus versátiles formas narrativas, que iban de lo surrealista a lo histórico, Yehoshúa recibió numerosos premios literarios en Israel y en el extranjero por sus 11 novelas, tres colecciones de cuentos y cuatro obras de teatro.

Para los expertos, fue uno de los primeros escritores de ficción en retratar el sufrimiento y las disyuntivas morales tras la guerra que siguió a la independencia de Israel, en 1948.

Aunque Yehoshúa tenía un pensamiento político de izquierda y abogó por los derechos de los palestinos, sus detractores aseguraban que su posicionamiento era tibio.

"Sus obras, extraídas de la imagen de nuestra patria y atesoradas por nuestro pueblo, nos reflejaron como un espejo certero, nítido, amoroso ya veces doloroso", comentó el presidente Herzog.

Llamado por algunos como el Balzac de Israel, en 1995 obtuvo el más alto galardón cultural de su país, y en 2012, ganó el premio de literatura Medicis de Francia por su novela La retrospectiva.

Su novela Cinco estaciones, que se publicó en una traducción al inglés en 1989, vendió 50.000 ejemplares en el original hebreo, el equivalente a un best seller multimillonario en Estados Unidos, según el diario The New York Times.

El Centro Médico Sourasky de Tel Aviv, donde se encontraba internado por cáncer, informó que su funeral se celebrará el miércoles en el cementerio de Ein Hacarmel.

Yehoshúa nació en Jerusalén en 1936 de padres con raíces en Grecia y Marruecos.