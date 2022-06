La relación que están manteniendo Anabel Pantoja y Yulen Pereira en la isla de Supervivientes sigue trayendo cola. El último paso que han dado ha sido besarse delante de cámaras, e incluso dormir juntos bajo una de las lonas que les sirven de edredón. Y Omar Sánchez parece habérselo tomado bien... al menos de cara a las cámaras.

No solo subió una story en su Instagram con emojis de risas tras las imágenes de Anabel y Yulen besándose, sino que desde Sálvame han conseguido hablar con él. "Me alegro por ellos, me parece muy bien".

"Yo ya conté en el Deluxe lo que tenía que contar y ya está. Ella es libre de hacer lo que quiera. Cuando salga... ella sabrá lo que hace con su vida, con su historia de amor, y enhorabuena por eso".

Pero desde el plató, los colaboradores del programa no han creído las palabras de Omar. "Se está guardando para luego venir aquí y poner verde a Anabel", ha asegurado Kiko Hernández. Mientras que Rafa Mora ha asegurado haber hablado con Omar. "A mí me ha escrito: 'Anabel cada día va de mal en peor'".