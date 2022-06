Omar Sánchez le pone el punto y final a su relación con Anabel Pantoja en 'Sábado Deluxe'

La expareja de Anabel Pantoja, Omar Sánchez, se sentó este sábado en el Deluxe para ilustrar cómo estaba llevando el giro del comportamiento de la sevillana en Supervivientes, pues ya no ocultaba su interés por Yulen. El canario reconoció que se sentía algo humillado.

"Al principio no veía nada raro entre Anabel y Yulen pero con el tiempo parece ser que sí ha surgido algo más. Vi feeling entre ellos en la primera gala, cuando se tiraron del helicóptero, les comenté a mis amigos que había visto algo raro en Anabel, vi alguna mirada en ella que me hizo sospechar, es una persona con la que he estado cuatro años, la conozco demasiado bien...", recordó.

En todo momento dejó claro que consideraba lícito el cambio de su ex y la libertad de ambos para conocer a otras personas, pero reconoció también que no disfrutaba al verlo. "No es plato de buen gusto ver a tu mujer en televisión hablando así de otro hombre, aunque no estemos juntos yo la quiero mucho y estas cosas aunque no quieras te duelen", lamentó.

Eso sí, matizó que no creía que Pantoja se estuviera enamorando del esgrimista y que al regresar a su vida normal se daría cuenta de ello, pues en el reality todo se magnifica.

"También me he sentido humillado pero no solo por ella, también por la gente de los medios y de las redes sociales, porque lo menos que me han llamado es 'el cornudo de España", criticó. Además, señaló que hasta que la sevillana se marchó a Supervivientes, ambos hacían vida de pareja y mantuvieron relaciones sexuales.

"Me pidió que estuviéramos juntos la última semana antes de irse a Supervivientes porque quería que le enseñara a pescar y cosas así, pero en esos días hicimos vida de pareja, aunque los dos teníamos claro que en ese momento no estábamos juntos", recordó.

Ahora mismo Anabel como pareja es un punto y final en mi vida, aunque cuando salga tendremos que tener una conversación para que me explique algunas cosas, por ejemplo por qué ha hecho eso en televisión, que para mí es faltarme al respeto, creo que se podría cortar un poco y no decir esas frases en pleno directo, podría mirar un poco por mí", añadió Sánchez, con tristeza.