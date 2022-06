Rich Paul, novio de Adele, desvela que le gustaría ser un "padre diferente" con sus futuros hijos

Recientemente decían que estaban en crisis, que había problemas en la relación y ella lo solucionó con una hermosa declaración de amor. Porque, hoy por hoy, Adele y su novio, Rich Paul, están más cerca de la boda que de la separación. Y no solo se habla de ese compromiso a raíz de un anillo en el dedo de la cantante, sino también de las posibilidades de que aumenten la familia.

Porque el agente deportivo ha hecho encender las alarmas con sus últimas declaraciones en las que, aunque sin mojarse sobre una posible futura boda con la intérprete de Rolling in the deep o Someone like you, sí que ha hablado sobre las ganas que tiene de ser un "padre distinto" con los futuros hijos que tenga... Una idea que por ahora solo puede ser con una persona.

A sus 40 años, seis más que la artista, Rich Paul ha tenido tres hijos de relaciones anteriores, aunque su preservar su privacidad es una de sus máximas y apenas se sabe que la mayor, cuyo nombre es Reonna Simone Paul, fue fruto de una relación adolescente. Precisamente por eso cree que de serlo ahora la paternidad le sentaría mejor, como ha confesado en una entrevista con E! News.

"Como padre adolescente, la crianza fue un reto bastante complicado. Sin embargo, ahora me veo como uno de esos padres adultos y mis hijos son mucho más mayores. Obviamente, si tuviera más hijos... Espero ser un padre diferente, un padre más paciente", ha declarado el novio de Adele.

"Con demasiada frecuencia, cuando estás levantando tu propio negocio, vas siempre de un lado para otro, estás en constante movimiento, y los niños han crecido muy rápido, en un abrir y cerrar de ojos. Lo siguiente que ves es que ya están caminando y montando la bicicleta, y corriendo y dando volteretas y ese ha sido el problema", ha confesado sobre los momentos que se perdió con sus otros hijos por culpa de su trabajo.

Lo cierto es que la relación entre Paul y Adele va viento en popa desde que comenzaran a verse a principios de 2021: ya se han mudado juntos a la casa de la artista, donde viven junto al pequeño Angelo James, de nueve años y medio, hijo de la británica y su exmarido, Simon Konecki.