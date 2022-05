Adele ataja los rumores de ruptura con una declaración de amor a su novio

Hace unos meses era justo lo contrario. Un anillo bastante visible en su mano izquierda durante la alfombra roja en el O2 Arena de Londres antes de los Brit Awards el pasado febrero hacía presagiar que el agente deportivo Rich Paul había dado el paso y que le había pedido matrimonio a Adele. Ahora, sin embargo, eran rumores de que había crisis en la pareja o incluso de que habían cortado. Pero la cantante se ha encargado de dejar bien claro que su amor sigue viento en popa.

El problema es que hoy en día si no presumes de tu pareja en redes parece que ya no estáis. Hay muchas formas de disfrutar de una relación más allá de Instagram, pero la artista inglesa de 34 años recién cumplidos (el pasado día 5 de mayo), ante las insistentes habladurías, ha tirado de álbum de fotografías y ha subido una publicación para dejar claro a sus 50 millones de seguidores que sigue feliz y enamorada al lado de Paul.

"El tiempo vuela" más tres emoticonos: marca de beso de pintalabios, estrellas y un corazón. Así ha titulado la autora de éxitos como Rolling in the deep, Easy on me o Someone like you su último post, con varias imágenes de ambos en actitud cariñosa y en diferentes localizaciones, siendo la primera de ellas una mansión que acaban de adquirir.

Esto ha provocado que, aunque por ahora no lo han confirmado ni desmentido, algunos usuarios ya hayan entendido que estaban anunciando que se mudan juntos, dado que Paul además sostiene las llaves de la inmensa finca. En otras imágenes aparecen bromeando en una hamburguesería, viendo un partido, besándose en un camerino o un mensaje de galletita de la suerte que reza: "Has encontrado una buena compañía; disfruta".

Los rumores de ruptura comenzaron el pasado 5 de mayo, durante el cumpleaños de su pareja, Rich Paul estaba con LeBron James. "Sí, Adele sigue viendo a Rich. Sin embargo, ambos están ahora muy ocupados. Ella está trabajando en su nueva residencia y Rich con sus clientes. Se ven cuando pueden", dijo una fuente a People, haciendo saltar las alarmas.

Y eso que Adele, el día en que sopló las velas, colgaba un mensaje en el que decía, literalmente, que está en el mejor momento de su vida: "¡Qué diferencia hace un año! Si el tiempo sigue curándome y suavizando todas las arrugas de mi vida como lo está haciendo a medida que pasan los meses, ¡entonces no puedo esperar a cumplir! ¡Nunca he sido más feliz!".