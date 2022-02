Un anillo inicia los rumores: ¿se va a casar próximamente Adele?

Ni que decir tiene que fue la gran triunfadora de la noche. No solo por los premios que recogió (entre ellos, los tres grandes: mejor álbum, mejor canción y mejor artista), sino porque Adele acaparó todos los flashes con un vestido negro que ya se ha convertido en icónico. Sin embargo, hubo una pieza que deslumbraba a los fotógrafos. Una pieza que estaba en su mano: un anillo.

Se trata de un impresionante anillo de diamantes que no dejó a nadie indiferente en la alfombra roja que se dispuso en el O2 Arena de Londres. Queda por ver si se trata o no de una alianza o si era solo un complemento más de su increíble look, pero ahora mismo todas las miradas se dirigen a Rich Paul y a en qué momento pudo haber hincado la rodilla ante la diva de la canción.

La autora de éxitos como Rolling in the deep, Easy on me o Someone like you realizó una serie de posados delante de los reporteros gráficos en los que la piedra de su dedo anular se llevó todo el protagonismo, eclipsando el controvertido desplante que les ha dado a sus fans de Las Vegas, en Nevada, al cancelar sorpresivamente su concierto después de acabar llorando en los ensayos, tal y como confirmó una fuente a Page Six.

Adele, que a primeros de mayo soplará 34 velas, está saliendo desde hace tiempo con el influyente productor y agente deportivo (uno de sus clientes es ni más ni menos que Lebron James, así como otros son Anthony Davis o John Wall), a quien conoció a finales de 2020 y con quien comenzó su historia de amor a primeros de 2021. "La verdad es que al principio no se lo dije a muchos de mis amigos porque quería guardármelo para mí", explicó en su momento.

Pero más allá de si el anillo es o no una alianza que aproxima un poco el segundo paso por el altar de la artista (en 2018 se separaba de su exmarido, Simon Kone, con quien tuvo a su único hijo, Angelo), lo cierto es que las vidas de Adele y de Rich Paul es bastante pareja y guarda multitud de similitudes, desde sendos barrios menos pudientes en los que se criaron hasta la pérdida por adicciones de alguno de sus progenitores.