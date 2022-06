Lo último de Satisfyer se pone en la ropa interior: dónde conseguir este y otros juguetes eróticos de la firma con más del 50% de rebaja

Los tabúes hacia lo erótico o el deseo sexual de la sociedad solo acaban avergonzando y afectando a la vida sexual de cada persona o pareja. Por eso, la reivindicación del orgasmo, el placer femenino y el auge de los juguetes eróticos han ayudado a la sociedad a avanzar hacia el placer y romper tabúes. Y, en esta tarea, ha sido crucial el trabajo de la Satisfyer. La marca alemana revolucionó el mercado de los juguetes sexuales con el succionador de clítoris. Pero, la verdad es que tiene una variedad enorme de juguetes para hombres, mujeres y parejas.

Con esta variedad tan amplia, a muchas personas y parejas les encantaría tener todos los modelos de Satisfyer, pero, económicamente es complicado. A no ser que encuentres ofertas como la de esta semana del ecommerce Mielectro que tiene rebajados (¡a más de la mitad de su precio!) una gran variedad de dildos de la marca. Desde vibradores para personas con pene hasta succionadores de clítoris, pasando por algún juguete especial como el que se coloca en tu ropa interior.

Sí, has leído bien, Satisfyer Sexy Secret Panty Vibrator se coloca en tu ropa interior y se controla por bluetooth. Seguro que has fantaseado en alguna ocasión con poder llevar contigo a cualquier lugar todo el placer que Satisfyer te proporcionan en los momentos íntimos, pues gracias a este modelo es posible. Solo hay que colocarlo en la ropa interior y sujetarlo con la pieza imantada, de este modo, Sexy Secret se mantendrá en su sitio y tú solo tendrás que dejarte invadir por sus caricias. ¡Aprovecha que ahora tiene un 53% de rebaja!

Si descargas su aplicación de móvil, olvídate del mando, podrás jugar o dejar que otras personas lo haga por ti. Mielectro

Pero, no es el único juguete erótico rebajado en Mielectro, la verdad es que hay mucha variedad, según tus gustos. Por ejemplo, si tienes pene, el Satisfyer Men Heat Vibration se puso muy de moda cuando se lanzó por sus 70 modos de vibración (que se dice pronto) y su efecto calor. Pero, se puede ir un paso más allá con un modelo que estimula el glande. Es impermeable y está rebajado un 53%, así que… ¡aprovecha!

De silicona inocua. Mielectro

Por último, no podíamos dejarnos en la lista uno de los más buscados, que ahora también se encuentra rebajado un 53%. Hablamos, como no, del succionador de clítoris. El Satisfyer Pro 2 Next Generation ha revolucionado el mundo de los orgasmos femeninos y este modelo tiene 11 modos de vibración diferentes, así que corre porque se está agotando.

Imagen de archivo del Satisfyer Pro 2. Archivo Satisfyer

