¿Cómo elegir una copa menstrual? Amazon ha rebajado un 20% la gran variedad de la marca Sileu, así como los productos para su cuidado

La menstruación acompaña a las mujeres a lo largo de su vida, por lo que el gasto en compresas y tampones puede dispararse, así como la contaminación del medioambiente con la cantidad de plástico que envuelve a estos productos de higiene. No es de extrañar, entonces, que cada vez más personas se decanten por otras alternativas con las que menstruar libres y seguras, sin arruinarse ni contaminar el medioambiente. Hablamos de las copas o bragas menstruales, por ejemplo. Estos productos sanitarios cada vez son más elegidos y no paran de evolucionar y adaptarse a los nuevos tiempos, pero, para la primera vez es normal no saber qué copa menstrual elegir o cómo hay que limpiarla.

Lo primero que hay que tener claro es que las copas, al contrario que los tampones, no absorben, sino que retienen la sangre y después se vacía por el WC. Están fabricadas en silicona médica, por lo que es saludable para tu cuerpo, y se puede doblar para introducir cómodamente. Dicho esto, la primera duda que surge es qué talla elegir. Normalmente hay tres tallas de copa, que pueden variar según el fabricante, así que desde 20deCompras te aconsejamos que leas bien las recomendaciones y utilices una buena marca con valoraciones positivas, que la respalden, como es el caso de Sileu.

Los modelos favoritos

El modelo que arrasa en Amazon de la marca Sileu, con casi 1.200 valoraciones positivas, es la copa menstrual que ayuda a prevenir infecciones urinarias, cistitis, vejigas sensibles, calambres o cólicos menstruales. Además, reduce el dolor causado por la menstruación, así que no es de extrañar que tenga tanto éxito. Por solo 12 euros puede ser tuya y la propia marca te explica en el producto qué talla debes elegir antes de comprarla, la S o la L. La talla S se recomienda para mujeres que no han tenido hijos mediante parto natural. Mientras que la talla L se recomienda para mujeres que han tenido uno o más hijos mediante parto natural.

Se incluye de regalo una bolsita de algodón orgánico con certificado GOTS para guardar la copa. Amazon

Y si todavía te da miedo lanzarte a esta alternativa, la marca Sileu tiene un modelo de iniciación, que seguro que te ayuda (¡y también está ahora rebajado!). Las diferentes flexibilidades te ayudarán a hacerte con ella y poder dar el paso. Por tanto, la copa menstrual Sileu Rose está disponible en tres flexibilidades diferentes para que elijas la que mejor vaya con tu estilo de vida: Sileu Rose Sport (flexibilidad 2), Sileu Rose Standard (flexibilidad 5) o Sileu Rose Soft (flexibilidad 9). Para esto debes saber que se basan en una escala del 1 al 10, siendo el valor 1 más duro (menos flexible) y 10 más blando (más flexible). Además, no puedes dejar escapar este pack, ya que incluye un estuche para guardarlo y un esterilizador plegable.

Incluye esterilizador plegable de silicona para esterilizar tu copa en el microondas. Amazon

Para limpiarla

Por último, desde 20deCompras te aconsejamos que no dejes escapar tampoco las rebajas en productos para esterilizar y limpiar tu copa menstrual. Por ejemplo, además del vaso para esterilizar con agua hirviendo, que hemos nombrado antes, existen los esterilizadores eléctricos con USB. Por ejemplo, este esterilizador de Sileu está equipado con una lámpara ultra violeta de cuarzo de gran potencia, equivalente a más de 20 veces la intensidad de la luz solar y acción de ozono, por lo que esterilizará de forma rápida y eficaz los utensilios sin acción de sustancias químicas perjudiciales.

Compacto, pequeño, conveniente y fácil de transportar. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.