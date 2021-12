Curiosidades del sexo que igual no sabías, o sí, y nuevos juguetes sexuales para conocerte mejor

En el terreno sexual quedan muchas cosas por descubrir, curiosear e investigar, es un campo abierto en el que nunca dejaremos de aprender. Ya lo dijo Johanna Rief, directora de Empoderamiento Sexual: “Una sexualidad plena es parte esencial de una vida autodeterminada y sana”. Así que desde 20deCompras te aconsejamos que nunca dejes de explorar tu sexualidad para alcanzar esa vida plena. En este post, te dejamos una serie de curiosidades que quizá no conocías, o sí, sobre el sexo.

Sobre la masturbación, por ejemplo, se han llevado a cabo multitud de estudios a lo largo de los años y según unas estadísticas recogidas recientemente por la revista Muy Interesante se afirma que un 95% de los hombres sucumben a la autoestimulación frente a un 89% de mujeres. Y, de entre ellos, prácticamente la mitad lo hace con periodicidad diaria. Por otro lado, el 53% de las mujeres usa vibrador a la hora de masturbarse, y el 17% de los hombres, también.

Otro estudio publicado el año pasado por Shastry Bhat titulado Time to Orgasm in Women in a Monogamous Stable Heterosexual Relationship señaló que el tiempo medio para que una mujer llegue al orgasmo es de 13 minutos y el 68% de ellas (¡más de la mitad!) necesitan más estimulaciones (no solo la penetración) para llegar al orgasmo. No es de extrañar, entonces, que los estimuladores de clítoris estén teniendo tanto éxito. Pero no todos son iguales, hay algunos que van más allá.

Por ejemplo, la innovadora Pleasure Air Technology que poseen los juguetes de Womanizer, como el Premium Eco, estimulan tu clítoris sin tocarlo.

Más curiosidades sobre el sexo

Otra de las curiosidades que queremos apuntar es que lo juguetes eróticos, a pesar de lo que pueda parecer, no son tan modernos como pensamos. De hecho, es lo contrario a lo que pensamos. El consolador más viejo que conocemos hasta la fecha es de hace 30.000 años y fue desenterrado en una cueva en Alemania.

