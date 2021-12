Quien tiene un amigo 'foodie' tiene un tesoro: tres ideas para sorprender a los cocinillas (¡y disfrutar del resultado!)

Además de ser una de las épocas más mágicas del año, la Navidad es el momento ideal para sorprender a las personas que más nos importan... ¡con alguno de los regalos que han ido añadiendo a sus wish list! Una tarea sencilla si tenemos a mano una guía de lo que más ilusión les hace recibir que, sin embargo, puede complicarse si no tenemos ninguna pista de lo que esperan encontrar debajo del árbol. De ser así, ¿por dónde podemos empezar a buscar? Desde 20deCompras lo tenemos claro: presta atención a sus hobbies, ¡que ellos te darán la respuesta!

Si tras este análisis has llegado a la conclusión de que tu familiar o amigo disfruta entre fogones, tenemos una noticia aún mejor. Hemos realizado un listado con tres gadgets variados que encajarán con la mayoría de perfiles foodies, ya sea por sus preferencias dulces, porque son los eternos abogados de la comida rápida o porque la gastronomía internacional siempre les ha llamado la atención. Tres propuestas muy interesantes que, además, tienen rangos de precios diferentes para que se adapten a tu presupuesto navideño. ¿Prefieres el regalo de 20, 30 o 50 euros?

Tres opciones... ¡para acertar!

- Para los que no saben decir no al postre. Este kit incluye dos moldes de silicona para preparar deliciosos bizcochos y pasteles, ambos de 24 centímetros y fabricados con silicona de calidad alimentaria. Por ello son flexibles, fáciles de desmoldar y antiadherentes para que no se peguen las mezclas. Además, el ‘pack’ incluye una espátula de silicona higiénica que ayuda a aprovechar el 100% de las masas... ¡para disfrutar cada semana de un postre nuevo!

Este kit es perfecto para iniciarse en repostería. Lékué

- Para los que siempre invitan a cenar a casa... ¡pizza! Con una potencia de 1800W, esta pizzera está formada por dos placas con apertura de 180 grados que simulas las condiciones térmicas del clásico horno de piedra donde se prepara esta receta de forma tradicional, pues, por un lado, la masa está en contacto con la superficie antiadherente, y, por otro, los ingredientes que hayamos añadido se fundirán y cocinarán de forma homogénea en poco tiempo (¡alcanza los 220º en solo tres minutos!). ¿Empezamos por una carbonara, cuatro quesos o de jamón?

El hornillo para pizzas. Cecotec

- Para los que siempre optan por la gastronomía internacional. Puede parecer típico, pero un kit de sushi es un regalo que siempre hará feliz a un amante de la gastronomía internacional, en general, ¡y de la japonesa, en particular! Este completo set de 12 piezas que hemos encontrado en el catálogo de Amazon viene acompañado de una espátula antiadherente para arroz y un cuchillo de sushi, que cumplen con nuestros más altos estándares de calidad y durabilidad, así como con las esterillas y varios moldes.

El kit para hacer sushi. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Lékué y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.