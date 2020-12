Regalos comodín o siete (buenas) ideas para asegurarnos el triunfo esta Navidad

Con la decoración a punto y los menús navideños, al menos, pensados, llega la hora de sacar la wish list y empezar a decidir qué es lo que les regalaremos a nuestros allegados este año. Y, la verdad, ¡es que no sabemos ni por dónde empezar! Si bien es cierto que para los más pequeños de la casa tenemos una ligera idea, puesto que siempre suelen pedir juguetes a Papá Noel o a los Reyes Magos, cuando se trata de adultos la cosa se complica, pues, aunque todos sabemos que hay un presupuesto ajustado, no queremos fallar en nuestro detalle (¡ni que acabe en el fondo del armario!).

Conscientes de ello, desde 20deCompras hemos querido echarte una mano y seleccionar siete de los regalos comodín más frecuentes. Y, no, no son artículos aburridos que no vayan a ser capaces de arrancar la sonrisa que esperas de tus seres queridos, sino todo lo contrario. Aunque son los productos de siempre (sí, hay calcetines, cremas y un gadget culinario), hemos rastreado los mejores catálogos navideños hasta dar con reinvenciones originales que, sin duda alguna, os van a cautivar por su diseño, uso y eficiencia. De hecho, hemos incluido el altavoz inteligente de Google y una cámara instantánea para los más techies, pero también unos pendientes y una planta para los más clásicos. Eso sí, ¡corre si quieres que tus regalos lleguen a tiempo!

Los clásicos nunca fallan

Pero, además, si necesitas otras ideas siempre puedes recurrir a los regalos más típicos que, por muy vistos que se digan que están, nunca fallan. Por ejemplo, un pijama siempre es bien recibido, puesto quien puede resistirse a dormir cómodo (¡y a juego con toda la familia!). Tampoco podemos negarnos a unas zapatillas para que hasta nuestros invitados estén relajados en nuestra casa o a un antifaz para dormir sin que nadie nos moleste.

Las tradicionales colonias (o sus versiones en miniatura para coleccionistas) y los packs beauty tampoco pueden faltar debajo del árbol, puesto que no hay nada como mimar a los que más queremos. Por último, una de las favoritas para acertar es la tecnología que encuentra en los auriculares inalámbricos y los smartwatchesa sus mejores aliados.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.