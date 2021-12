Más allá de los auriculares inalámbricos: cómo acertar esta Navidad con el regalo de tu amigo más 'techie'

Aunque el año pasado te prometiste que no iba a volverte a pasar, ya estamos en pleno diciembre, con las navidades pisándonos los talones y vuelves a no tener claro qué vas a regalar en estas fiestas. Y no solo nos referimos a los detalles del amigo invisible, ese pequeño obsequio que te lleva de cabeza para conseguir algo que sea práctico y original al mismo tiempo. Aunque aprovechaste el Black Friday para adelantar algunas de tus compras, la mayoría han sido caprichos más que merecidos que te has autorregalado (¡y todavía te queda algún producto pendiente de meter al carrito!).

Así que ahora toca el turno de darle vueltas a la cabeza para dar con los mejores regalos navideños. Y no hay nada como intentar dar con aquel que emocione al destinatario y que haya sido comprado pensando en su perfil y en sus necesidades. Y esto va más allá de las tarjetas regalo que, aunque son muy prácticas, no siempre responden a lo que queremos obsequiar. Por ejemplo, si tu amigo es un auténtico foodie, nada como regalarle una experiencia de cocina o un nuevo gadget culinario. ¿Y para tu amigo techie? Seguro que habías pensando en unos auriculares inalámbricos que, aunque son muy prácticos, no son lo más original. Tranquilo, en 20deCompras hemos llegado a tu rescate. ¿Qué te parecen las siguientes propuestas?

Tres propuestas ‘techie’ para acertar

- Si apuestas por Amazon... ¡llévate su libro electrónico! El Kindle, ahora con luz frontal integrada es el regalo perfecto para los amantes de la lectura más tecnológica.

Este dispositivo almacena una gran cantidad de títulos. Amazon

- En El Corte Inglés... ¡un móvil Samsung con auriculares incluidos! El Samsung Galaxy S20 está ahora de oferta en el catálogo del ecommerce que, además, regala los auriculares ‘bluetooth’ de la marca (¡valorados en 149 euros!)

Samsung Galaxy S20. El Corte Inglés

- Acude a la web de Fnac... ¡para conseguir una tableta gráfica con descuento! Ahora te llevas con un descuento del 29% este dispositivo ideal para principiantes.

La tableta gráfica para principiantes. Fnac

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.