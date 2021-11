¿Eres de las personas que todavía no ha probado el Satisfyer Pro 2? Consíguelo ahora en Erotic Feel al precio más bajo

Desde hace unos años todos hablan de un juguete sexual que ha revolucionado el mundo de los orgasmos y el placer: el Satisfyer. Si eres de las personas que todavía no lo ha probado, no llegas tarde, ya que la marca alemana sigue creciendo. Uno de los últimos lanzamientos fue el Satisfyer Pro 2, uno de los culpables de que todo el mundo hable de la masturbación femenina, un tema tabú durante demasiados años. Por probar, lo ha probado hasta la mismísima Mónica Naranjo.

Desde que Satisfyer Pro 2 se lanzó al mercado, hace poco más de dos años, se ha convertido en un auténtico símbolo de liberación femenina y ha regalado miles de orgasmos y conquistado a millones de personas (solas o en pareja). Su secreto: es pequeño, silencioso y muy fácil de usar y limpiar. Con tan solo acercar el dispositivo al clítoris proporciona una sensación de vacío y enérgicas palpitaciones, sin necesidades de tocarlo directamente. ¿Y cómo es posible? Pues gracias a su sistema de ondas expansivas y pulsaciones de aire que estimulan tu clítoris. Todo esto son solo palabras, pero la realidad es que llegarás al orgasmo en un tiempo récord y este será más intenso que nunca. Algo que no parece imposible, ya que puedes controlar hasta 11 niveles de intensidad.

Llegar al orgasmo será muy sencillo, pero también limpiarlo. Gracias a un cabezal, que se puede quitar y poner fácilmente, su limpieza es muy cómoda y se puede lavar sin esfuerzo. Además, el Satisfyer está fabricado con silicona antialérgica que se ajusta ergonómicamente para rodear el clítoris de forma más suave posible. Si después de leer esto te lo sigues pensando, no lo pienses más porque el precio, ahora, ayuda a lanzarte a la aventura. En la web de Erotic Feel está a 31,90 euros. ¡No seas la última persona en unirte al placer!

El Satisfyer Pro2. Amazon

Orgasmos muy ‘Pro’

El Satisfyer Pro 2 es más silencioso que los anteriores (que ya es decir). Apenas oirás nada cuando su cabezal rodee tu clítoris y si encima eres de las que prefieren disfrutar en la bañera ¡aún lo oirás menos! Por otro lado, es menos llamativo, porque el Satisfyer Pro 2 tiene una luz en lo botones menos intensa que los demás modelos.

Como consejo final, hayas o no utilizado alguna vez el Satisfyer, no dejes de probarlo en el agua, porque notarás un efecto aún más intenso que merece la pena no perderse. ¡No te resistas a los orgasmos explosivos y múltiples!

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Erotic Feel y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.