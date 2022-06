Feijóo exige explicaciones sobre el suministro del gas y pide a Argel que "distinga entre el Gobierno de España y el pueblo español"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado claridad al Gobierno acerca de las posibles consecuencias en el suministro de gas que puede acarrear la crisis diplomática con Argelia, un día después de la ruptura unilateral del Tratado de Amistad que ligaba ambas naciones desde 2002. "El Gobierno tiene que explicar si tiene claro qué va a pasar con el gas, tiene que explicarnos si peligra o no peligra tanto el suministro como el precio del gas", ha exigido.

Feijóo, además, ha puesto en tela de juicio la actuación del Gobierno por no haber recibido llamada alguna "que explicara lo que estaba pasando" y por "el sobresalto y la confusión" generada desde su propio seno. Se refería a lo que considera una discordancia en las declaraciones de Félix Bolaños y Teresa Ribera, ministros de la Presidencia y de Transición Ecológica, respectivamente:

"En una mañana en la que un ministro dice que no peligra para nada ni la relación con Argelia ni el suministro del gas, otro señala que se denunciará a los organismos internacionales cualquier decisión de Argelia sobre el precio del gas". "Cuando se pierde el equilibrio, los efectos secundarios son inminentes", ha dictaminado.

El líder del PP ha interpelado directamente a Argel para que "distinga entre el Gobierno de España y el pueblo español". "La mayoría de partidos políticos no hemos participado. No haga pagar los efectos de una política internacional improvisada al pueblo español que no tiene responsabilidad", ha puesto el foco en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero también en la cartera directamente implicada: la del Ministerio de Exteriores que ostenta José Manuel Albares y cuya comparecencia en el Congreso ya registró este miércoles el principal partido de la oposición.

Fuentes autorizadas del PP remarcan a 20minutos "la evidencia de que Albares mintió cuando afirmó que España había puesto al corriente a Argelia respecto al giro del Sáhara". Una duda que el propio Albares no se encargó de despejar el pasado 21 de marzo, al término de una cumbre de ministros del ramo en Bruselas. Entonces, repreguntado sobre si efectivamente había informado a la diplomacia argelina del giro con Marruecos, afirmó que "las comunicaciones entre España y Marruecos son comunicaciones bilaterales entre España y Marruecos exclusivamente".

Abstención en la "excepción ibérica"

El PP se abstendrá en la votación del Congreso sobre la llamada excepción ibérica después de que Bruselas diera ayer su plácet a la medida, perseguida insistentemente por Sánchez y el gobierno portugués. Así lo ha desvelado, también, Feijóo en sus declaraciones a los medios tras reunirse con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

"Nuestra posición es conocida, nosotros hubiésemos rebajado el IVA al 5% en marzo, consiguiendo una reducción limpia del precio sin efectos secundarios", ha reivindicado el líder del PP, en la misma línea que lo expuesto este martes ante Sánchez en su debut en el Senado. "Lo que no sabemos en este momento es cuánto vale la rebaja, quién la paga y cuánto le vale a los españoles los efectos de esa rebaja del precio del gas que se consuma en Portugal y Francia. Y necesitamos tener respuestas a estas preguntas", se ha lamentado.