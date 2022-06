El conseller de Interior, sobre los abusos a mujeres Mossos: "Ha habido quejas de las víctimas sobre el acompañamiento"

El conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha señalado este miércoles en una intervención en el Parlament sobre los presuntos abusos de un médico a mujeres agentes de los Mossos d'Esquadra que "ha habido quejas por parte de las víctimas vinculadas al seguimiento y al acompañamiento que hemos intentado solventar".

El sindicato de Mossos SAP-Fepol denunció la semana pasada el "fracaso absoluto" del protocolo de acoso sexual del cuerpo de los Mossos d'Esquadra tras el caso del médico del Departamento de Interior que, presuntamente, abusó en 2019 de hasta cinco mujeres agentes en su consulta y que, aunque ya ha sido suspendido de empleo y sueldo, tras la primera denuncia -en febrero de 2020- se le permitió seguir visitando a mujeres durante más de un año acompañado de una enfermera.

Cuando, en junio de 2021, Joan Ignasi Elena pasó a ser el conseller de Interior, ofreció apoyo jurídico a la víctima y se personó en el procedimiento judicial. Meses después, tras conocer nuevas diligencias judiciales, se abrió un expediente disciplinario al presunto autor de los hechos y se le prohibió realizar exploraciones médicas a mujeres.

Más adelante, en febrero de 2022, otra agente presentó una segunda denuncia por abuso sexual contra este mismo médico, y también por hechos que se remontaban a 2019, lo que comportó que fuera suspendido de empleo y sueldo. A día de hoy, hasta cinco mujeres mossos han denunciado a este médico por abusos.

Elena dice que se está revisando el protocolo

"Estamos en un momento de cambios, de revisión del protocolo, también de la mano de los sindicatos con los que hemos estado hablando de esta cuestión", ha explicado el conseller en respuesta al diputado del PSC Ramon Espadaler, que ha pedido a Elena que hiciese una valoración sobre la actuación del Departamento. "Se han tomado medidas y se tienen que revisar otras, naturalmente", ha dicho.

El pasado jueves, en el marco del Consejo de la Policía extraordinario que se celebró entonces, el sindicato subrayó que el protocolo "no puede quedar únicamente" en una llamada telefónica y en una derivación a presentar denuncia en cualquier comisaría. De hecho, según la organización, las víctimas -especialmente las dos que denunciaron primero- "se han sentido claramente solas" durante el proceso.

Según explicó SAP-Fepol, las víctimas han sufrido una "doble y hasta triple victimización" por cómo se han gestionado los casos y también criticaron que la aplicación de medidas cautelares contra el presunto agresor se hicieran de forma "gradual".

"No hay que cambiar el protocolo, sino cómo se aplica"

Espadaler ha criticado que el protocolo que se aprobó el 30 de julio de 2020 "habla de crear circuitos rápidos y eficientes" y que, en cambio, el Departamento ha ido "tomando medidas tímidas como que -el médico acusado- no pueda hacer visitas a mujeres".

"No hace falta cambiar el protocolo, sino la forma en la que se aplica y, quizás, lo que hay que cambiar es a alguno de los responsables que no han hecho caso de lo que ellos mismos habían acordado", ha apuntado. "El problema no es el protocolo, es el Departamento que no ha sido capaz de tener celeridad y firmeza ante un tema tan grave", ha concluido.

En respuesta a estas críticas, Elena ha explicado que los miembros del Departamento de Interior tuvieron conocimiento de la situación en junio del año pasado -cuando hubo el cambio de Govern y Joan Ignasi Elena tomó posesión del cargo de conseller- y que entonces se ofreció "asistencia legal" a la única víctima que, en aquel momento, había denunciado.

Elena ha explicado que, tras la primera denuncia, se abrió un expediente administrativo al acusado que, una vez se judicializó el caso, se tuvo que cerrar. En cuanto a la segunda víctima, ha dicho que se se ofreció también asesoramiento legal y que, como con la primera, se abrió un expediente que se cerró una vez el caso fue judicializado.

Con este segundo caso, ha apuntado, "se tomó una medida que no se había tomado en muchos años porque es especialmente complicado con expedientes administrativos, que es suspender de empleo y sueldo" al médico acusado.