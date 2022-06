Desy Rodríguez, totalmente transformada, destroza todos los registros con la cantidad de kilos que se ha dejado en 'Supervivientes'

Desirée Rodríguez ha sido la última expulsada por la audiencia de Supervivientes. La andaluza, ya en España, primero se reencontró en el espejo con su yo de ahora. Y, en él, vio a una mujer totalmente transformada respecto a aquella que entró en el reality.

En algo más de un mes, la andaluza ha roto todos los registros de esta edición perdiendo nada menos que 20 kilos. Hace unos días, Juan Muñoz reveló que había perdido algo más de 17.

Nada más enterarse, la ya exconcursante dijo: "¿Me puedo volver a los Cayos Cochinos y seguir adelgazando?".

Este martes, Telecinco emitió una nueva entrega de Supervivientes: tierra de nadie, el programa presentado por Carlos Sobera. En él, la última expulsada definitiva del concurso, Desi Rodríguez, se reunió con su marido, Luciano, y ofreció una entrevista que llevó a la carcajada a más de uno de los colaboradores presentes.

🪞 INÉDITO 🪞



Acompañamos a @desyrodrigueztv en su reencuentro con el espejo 👀 ¡Ha perdido 19,9 kilos! 🔥 ¿Qué os parece?🌴 #Supervivientes2022



Nos vemos esta noche a las 21:55h en @telecincoes con @carlos_sobera y @laralvarezg 📺 pic.twitter.com/LHegbkEGIk — Supervivientes (@Supervivientes) June 7, 2022

También desveló varios sucesos desconocidos hasta ese momento... o los adelantó. Así ocurrió con Yulen y Anabel, que según avisó Desi, habían pasado cosas que no se sabían, pero no quiso concretar a qué se refería. Con quienes no se cortó fue con Alejandro Nieto y Tania Medina.

Según apuntó, la pareja era "sexo todo el día" y llegó a romper la valla que separaba a los Royales y a los Fatales durante las primeras semanas del concurso. "¡Pero si nos dijeron que fue por una tormenta!", comentó Carlos Sobera, asombrado.