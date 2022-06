La abultada cantidad de kilos que ha perdido en 'Supervivientes' Juan Muñoz, el concursante que más se ha transformado

Juan Muñoz ha sido el único concursante hasta la fecha en abandonar por voluntad propia Supervivientes. El cómico, que reconoció que le ha venido grande el concurso, aterrizó en España y se dirigió al plató para hablar con Jorge Javier Vázquez.

Y, lo más llamativo de su intervención fue que, además de dar buena cuenta de ser hoy por hoy el concursante que más se ha transformado físicamente en esta edición, desveló el peso exacto que ha perdido durante su aventura.

Juan Muñoz reveló que ha perdido nada menos que 17 kilos durante su mes y medio en el reality, pero eso no se queda ahí, ya que tiene como objetivo perder más. "He perdido 17 kilos y quiero bajar un poco más. Como he dicho, empieza la nueva etapa de Juan Muñoz. El cambio físico es notable y el de mente también", confesó ante Jorge Javier Vázquez, impactado por la cifra.

Sobre lo que ha supuesto el programa para él, dijo: "Para mí ha sido un impacto esta experiencia. Ha sido positivo, quiero sacar la parte positiva. Me he encontrado con Juan Muñoz, he hablado mucho con Juan Muñoz por dentro. He reflexionado mucho sobre todas las cosas y sobre todo lo que quiero hacer. Creo que esto va a dar un cambio total en mi vida en muchos aspectos porque he reflexionado mucho sobre todo lo que quiero hacer. Agradezco haber estado aquí", concluyó.

Después de la decisión del humorista, la pregunta que sobrevuela es evidente. ¿Tendrá que pagar una penalización por su abandono? "Me da igual pagar una multa", dijo él al respecto.

Sin embargo, y aunque se dé por hecho que sí es así, la realidad es que no. La que fuera una mitad de Cruz y raya no está obligado a pagar absolutamente nada.

Alejandro Nieto y Juan Muñoz, en el inicio de 'Supervivientes'. TELECINCO

Según analiza Bluper, antes de comenzar la aventura, los concursantes firman un contrato laboral con la productora, un contrato con derechos entre los cuales estarían que nadie puede obligarles a continuar en el reality. "Este tipo de cláusulas son más intimidatorias que reales", dice el medio.