Desi Rodríguez asegura que la valla de 'Supervivientes' se rompió porque Tania y Alejandro tuvieron sexo a través de ella

Este martes 7 de junio, Telecinco emitió una nueva entrega de Supervivientes: tierra de nadie, el programa presentado por Carlos Sobera. En él, la última expulsada definitiva del concurso, Desi Rodríguez, se reunió con su marido, Luciano, y ofreció una entrevista que llevó a la carcajada a más de uno de los colaboradores presentes.

También desveló varios sucesos desconocidos hasta ese momento... o los adelantó. Así ocurrió con Yulen y Anabel, que según avisó Desi, habían pasado cosas que no se sabían, pero no quiso concretar a qué se refería. Con quienes no se cortó fue con Alejandro Nieto y Tania Medina.

Según apuntó, la pareja era "sexo todo el día" y llegó a romper la valla que separaba a los Royales y a los Fatales durante las primeras semanas del concurso. "¡Pero si nos dijeron que fue por una tormenta!", comentó Carlos Sobera, asombrado.

Además, apuntó Desi, el verdadero motivo fue que la pareja mantuvo relaciones a través de ella, algo de lo que se enteró porque Alejandro le dio las gracias, pues la sevillana no se acercó a la valla durante el momento y no los interrumpió.

"Me dijeron ‘gracias por entretener a Anabel, porque mientras nosotros...' bueno, si es por eso, yo soy capaz de apagar las cámaras y dejarlas sin pilas, con lo que a mí me gusta..." bromeó.

Eso sí, Desi apuntó que en la rotura de la valla también habían colaborado todas las discusiones que había tenido Alejandro Nieto con otros concursantes a través de la valla, llegando a zarandearla. Más tarde volvió a hacer alusión a Alejandro y Tania al comentar que a esta última debían quitarle el sexo o la comida para que espabilase, porque era a su juicio demasiado tranquila.